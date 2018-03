Vizsgálatot indított a földalap Hadházy szüleinek ügyében

2018. március 29. 11:03

Vizsgálatot indított a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) abban a földvásárlási ügyben, amelyben Hadházy Ákos, az LMP antikorrupciós társelnökének szülei is érintettek lehetnek - írta a borsonline.hu csütörtökön.

A Bors szerdán számolt be arról, Hadházy Ákos édesanyja 2015 de­cemberében jelentkezett a Földet a gaz­dáknak! program földárverésén. Az asszony három szántóra licitált, amelyek a Twickel-cégek érdekeltségi körébe tartozó településeken találhatók, értékük pedig meghaladta a 300 millió forintot. Az árverésen való részvételhez be kellett fizetni a kikiáltási ár tíz százalékát, vagyis több mint 30 millió forintot. A lap rendelkezésére álló dokumentumok szerint Hadházy Ákos édesanyja a 30 millió forintot is meghaladó összeget egy olyan alszámláról utalta át, amelyről Twickel György több strómanja is intézte az utalásokat.



Twickel strómanjai - az eddigi információk szerint - többnyire a cégénél dolgoznak, nincs vagyonuk és komoly jövedelmük sem, mégis több százmillióért tudtak földet vásárolni - tették hozzá.



Az ügyben a Bors a Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez fordult. Kéri Endre, az NFA elnökhelyettese a lapnak elmondta, hogy a szervezet a sajtóhírek alapján vizsgálatot indított, és ha jogellenes tevékenység alapos gyanúja merül fel, a hatóságokhoz fordulnak és feljelentést tesznek.



Az NFA egyik kiemelt feladata az állami földekkel való spekuláció megakadályozása, ebben az ügyben is ennek megfelelően, a legszigorúbb vizsgálatot lefolytatva járunk el. Egyetlen négyzetméter állami föld sem kerülhet spekulánsok kezére, nem lehet kijátszani a földforgalmi szabályokat - fogalmazott az elnökhelyettes.



A lehetséges jogkövetkezményekről pedig azt mondta: amennyiben bebizonyosodik a vád, úgy a jövőben az érintettek nem köthetnek semmilyen szerződést állami földek hasznosítására.



Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője szerdai sajtótájékoztatóján azt mondta, meggyőződésük, hogy a földlicitet Hadházy Ákos intézte, felhasználva apját és anyját.



Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje Hadházy Ákos édesanyjának korábbi földvásárlási szándékát firtató kérdésre szerdán úgy felelt: elnöktársa ellen nagyon mocskos karaktergyilkosság zajlik.



Ezen nem kell csodálkozni, több mint száz korrupcióinfót tartott, ahol igazolta a fideszesek korrupciós ügyeit - jelentette ki.

MTI