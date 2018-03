Horvátország F-16-os izraeli harci repülőgépeket vásárol

2018. március 29. 13:22

Tizenkét izraeli F-16C/D Barak használt harci repülőgép beszerzéséről döntött a horvát kormány csütörtökön. Ez az egyik legnagyobb értékű horvát haderőfejlesztés az 1991-1995-ös délszláv háború óta.

Andrej Plenovic horvát miniszterelnök a kormányülésen hangsúlyozta, hogy stratégiai döntésről van szó, amelyet teljes felelőséggel hoztak meg. "Ez olyan döntés, amelyet évek óta halogatnak és egyetlen korábbi kormány sem vállalta fel" - tette hozzá. Plenkovic szerint az izraeli harci gépek a következő 25 évre biztosítják a horvát légierő megfelelő csapásmérő képességét.

A harci repülőgépek 2,9 milliárd kunába (125,4 milliárd forint) kerülnek, amelyet tíz év alatt kell kifizetni.



Az izraeli ajánlat tíz együléses és két kétüléses korszerűsített F-16-os harci gép, valamint egy szimulátor leszállítását, 6-8 pilóta és 45 technikus továbbképzését, a teljes infrastruktúra (hangárok és üzemanyag raktár) és a gépekre felszerelhető fegyverek biztosítását tartalmazza. A gépek 25-30 évesek.



Az izraeli harci repülőgépek a jelenleg a horvát légierő rendelkezésére álló, korszerűtlen, még az egykori Szovjetuniótól vásárolt, nagyjavított MiG-21 Bisz harci és UM gyakorló repülőgépeket hivatottak felváltani. Jelenleg mindössze egy vagy kettő repül közülük, és azok is minimális időt töltenek a levegőben. Ahhoz, hogy a NATO-tagállam Horvátország továbbra is védeni tudja saját légterét, szükségszerű volt a döntés új gépek beszerzéséről. Az F-16-osok csak 2020-ban érkeznek meg Horvátországba, ezért a horvát kormány tárgyalásokat folytat Izraellel a köztes időre két vadászrepülő bérléséről is.



A horvát védelmi minisztérium tavaly júliusban öt országtól, Svédországtól, Görögországtól, Izraeltől, az Egyesült Államoktól és Dél-Koreától kért végleges ajánlatot a harci gépek beszerzésére. Dél-Korea kivételével mindegyik ország elküldte javaslatát. A horvát sajtó akkor arról cikkezett, hogy Zágráb választása nagy valószínűséggel használt izraeli F-16-osokra vagy új svéd JAS-39 Gripenekre esik majd. Utóbbit később túl drágának találta Horvátország. Az F-16-osok teljes felszereléssel és további kedvezményekkel 403 millió euróba, míg a Gripenek 903 millió euróba kerültek volna. Svédország nem kínálta fel sem a pilóták továbbképzését, sem az infrastruktúrát, sem a gépek fegyverzetét.



A horvát védelmi minisztérium munkatársai az elmúlt hónapokban Izraelben, Csehországban, Magyarországon és Romániában is jártak, hogy információkat gyűjtsenek ezen országok vadászgépflottáiról, a beszerzésük folyamatáról és karbantartásukról.



A horvát kormány csütörtöki döntése megosztotta a szakmai és a politikai közvéleményt.



Ivan Selak nyugalmazott pilóta szerint "elhasznált gépekről" van szó, amelyeket az izraeliek 30 évig használtak, és teljes mértékben kihasználtak. "Kérdéses, hogy meddig fognak még repülni" - tette hozzá.



Davor Bernardic, a legnagyobb ellenzéki párt, a Szociáldemokrata Párt (SDP) elnöke úgy vélte: a kormány 30 éves "vödröket" vásárolt, amelyek már repültek, amikor még létezett a Szovjetunió. "Lecserélik a negyven éves MiG-eket harminc éves F-16-osokra, ami több mint 3 milliárd kunájába kerül majd az állampolgároknak" - mondta.

MTI