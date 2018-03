Rejtőzködve gyakorolnak nyomást a Soros-szervezetek

2018. március 29. 14:34

Egyre több információ, hangfelvétel lát napvilágot arról, hogyan tudja befolyásolni a nemzetközi politikát a Soros-hálózat. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója azt mondta: egy médiaközpontú tömegdemokráciában a befolyásolási tevékenység legkézenfekvőbb módszere a kommunikációs eszközök használata.

A Soros-hálózathoz tartozó civil szervezetek a jogalkalmazókat is befolyásolják, amely jelentheti akár az állami hatóságokra, bíróságokra történő nyomásgyakorlást, akár pedig a nemzetközi bírói fórumok bátorítását arra, hogy minél több kompetenciát vonjanak el a nemzeti jogalkotóktól – nyilatkozta Szánthó Miklós a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

Ez egy hosszú, szisztematikus munka: a Soros-szervezetek a semlegesség és az objektivitás álcájába bújva prezentálnak világnézetileg elkötelezett anyagokat, elemzéseket, országjelentéseket, illetve szerveznek konferenciákat, jelentetnek meg tankönyveket – mondta az Alapjogokért Központ igazgatója.

Lépésről lépésre próbálják befolyásolni a nemzetközi bíróságokat olyan kérdésekben, mint a menekültügy, az eutanázia vagy az abortusz – fűzte hozzá.

MTI/Európai Parlament/Philippe Buissin

Német cégeket is megkörnyékeztek

A befolyásolási tevékenység hatására a nemzetközi fórumok egyre több jogterületre fogják azt mondani, hogy az egyes kompetenciák – a globális, emberi alapjogok miatt – nem a nemzetállami döntéshozók kezében vannak, hanem azok az ENSZ vagy az EU hatáskörébe tartoznak – fogalmazott a szakértő.

A napokban nyilvánosságra került hangfelvétel tanúsága szerint a szintén Soros-hálózathoz tartozó Polgári Szabadságjogok Szövetsége Európáért szervezet német cégeket próbált megkörnyékezni annak érdekében, hogy gyakoroljanak nyomást a magyar kormányra.

Egy magát civilnek, valamint az emberjogi eszmény harcosának hirdető szervezet részéről érdekes megközelítés az, hogy a német gazdasági érdekeltségeken keresztül próbál befolyást gyakorolni a magyar jogalkotásra. Ezek a cégek német hátterűek, de magánpiaci szereplők, amelyekben a német állam tulajdonrészesedése elenyésző – mondta Szánthó Miklós.

Kommunikációs környezetet építenek ki az illegális bevándorlóknak

A 2015-ös röszkei határtámadás szervezésében is szerepe lehetett a Soros-hálózatnak – erről beszélt több kormánypárti politikus is. Emlékeztettek rá, hogy az elmúlt napokban nyilvánosságra került információk alapján itthon és külföldön is a kormány megbuktatásán dolgoznak a Soros Györgyhöz köthető csoportok.

A Magyar Idők korábban pedig arról írt, hogy az ukrajnai hatalomváltásban is szerepet vállaltak a milliárdos emberei.

Szánthó Miklós szerint az ilyen típusú események szervezésében a Nyílt Társadalom Alapítványhoz tartozó szervezetek is részt vesznek olyan módon, hogy próbálnak az illegális migránsoknak egyfajta jogi védelmet nyújtani.

„Szisztematikusan kiépítenek egy kommunikációs környezetet az illegális bevándorlóknak, hogy milyen úton tudnak eljutni Európába, mire kell hivatkozniuk, ha itt szeretnének maradni, adott esetben pedig jogi védelmet nyújtanak nekik különböző nemzetközi bírósági fórumok előtt” – mondta a szakértő.

„Egy új kihívással szembesül Magyarország, amikor a magukat civilnek hirdető szervezetek álcázva, rejtőzködve próbálnak befolyással lenni egy állam szuverenitására” – vélekedett Szánthó Miklós.

hirado.hu - Kossuth Rádió 180 perc