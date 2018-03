Kiállt Orbán Viktor mellett az Európai Néppárt vezetője

2018. március 29. 15:41

A Figyelő legújabb lapszámában közölt interjút Manfred Weberrel, az Európai Néppárt (EPP) parlamenti képviselőcsoportjának vezetőjével. A politikus őszintén beszélt Orbán Viktor és a Fidesz szerepéről az európai politika alakításában, a mingránsválság okozta krízisről és az április 8-i választásról.

“Orbán Viktor Magyarország erős miniszterelnöke, aki élénkíti az európai politikai vitákat” – vélekedett Weber. Úgy látja, hogy Orbán kritikus szelleme olyan vitákat is felhoz, amelyekre nagy szükség van unióban, ugyanakkor a magyar miniszterelnök konszenzus kialakításra is törekszik. Kitért arra is, hogy az európai szocialisták hiába munkálkodnak a Fidesz Európai Néppártból való kizárásán. Szerinte a Fidesz erős partnere az EPP-nek és erős szövetséges a polgári értékek európai megvalósításában.

De mi a helyzet Berlinnel vagy Brüsszellel? – hangzott el a kérdés. Manfred Weber elismerte, hogy Berlin és Párizs szerepe kiemelkedő az Európai Unióban. Szorgalmazza viszont, hogy az unió térjen vissza Helmut Kohl elvéhez, miszerint a nagy országok vezessék a kontinenst, de közösen a kisebb tagállamokkal. “Együttműködés kell, nem dominancia” – hangsúlyozta Weber.

A migránskérdés kapcsán Weber közölte, hogy még 2018-ban politikai megoldásra van szükség. Leszögezte, hogy biztosítanunk kell a külső határok védelmét, valamint meg kell tudnunk, kik érkeznek Európába. Ebben Orbán Viktor élen jár, hiszen kerítéssel óvja a szerb-magyar határszakaszt, s ezért nem kritikákat, hanem támogatást érdemel – mutatott rá. Másfelől fontosnak tartja azt is, hogy a keresztény Európának a valódi üldözötteket segítenie kell.

Weber a migránskérdésben egyenrangú megoldásnak tartja a visegárdi országok rugalmas szolidaritását, az “európai” szolidaritással. Előbbiben a külső határok védelmére és az illegális migráció megállítására épül, míg utóbbi a migránsok felső korlát nélküli kötelező szétosztását jelenti. A V4-ek elképzeléséről azt gondolja, azt az unióban igenis komolyan veszik, és ha felállt az új magyar kormány, akkor közösen fognak megoldást keresni. Emlékeztetett azonban mindenkit, hogy az európai kultúra alapja a kereszténység, az már csak egy plusz, hogy az itt élő emberek szabadon gyakorolhatják a vallásukat. Meg kell mutatni, hogy Európa segít az üldözötteknek, de szigorúan védeni kell a határokat is. “Különbséget kell tenni az illegális migráció, az embercsempészek, a maffia és a veszélyben lévő menekültek között” – mondta Weber, aki elismerte a visegrádi államok javaslatát, miszerint ne a menekülteket hozzák Európába, hanem a segítséget vigyék oda hozzájuk.

Nemrégiben Merkel javasolta, hogy az EU következő költségvetési ciklusában a kifizetéseket menekültek befogadásához kössék. Ezzel kapcsolatban Weber meg van győződve arról, hogy tévútra vezet az, ha az uniós kifizetéseket politikai kérdésekhez kötik. Szerinte a párbeszédben kell a megoldást keresni. Ezért szorgalmazza például azt, hogy pozitívan tekintsenek Orbán Viktor elszántságára a határok megvédésében. Az a döntő, hogy mindenki megőrizhesse kulturális önazonosságát, és mindez ne vezessen az idegenek olyan térnyeréséhez, mint Belgiumban vagy Franciaországban – húzta alá a politikus.

Üzent a magyaroknak is Weber. “Én azt szeretném, ha Orbán Viktort újraválasztanák” – mondta. Ugyan vannak pontok, amikben nem ért egyet a Fidesz álláspontjával, de ez nem is baj szerinte. Azt kívánja, hogy ezután is Orbán Viktor legyen a miniszterelnök.

Manfred Weber

