Donald Trump ismét az Amazont bírálta

2018. március 30. 09:05

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön ismét bírálta az Amazon kereskedelmi óriásvállalatot, mert szerinte a cég kevés adót fizet, vagy nem is fizet adót.

Az elnök szokása szerint Twitter-bejegyzésben közölte véleményét.

Miután leszögezte, hogy már jóval a választások előtt kifejezte az Amazon miatti aggodalmait, azt írta: az óriásvállalat „nem úgy mint mások, kevés adót fizet, vagy nem fizet adót az államnak és a helyi kormányzatoknak, a postaszolgáltatást használja kifutófiúként – borzasztó károkat okozva az Egyesült Államoknak- , és kereskedő cégek ezreit fosztja meg az üzlettől”.

A Twitter-bejegyzés előtti napon az Axios hírportál hosszas cikket közölt arról, hogy az elnök az Amazon „sarkában van”. „Gazdag barátai azt mondogatják Trumpnak, hogy az Amazon tönkreteszi a bizniszüket. Ingatlan-befektető ismerősei zt mondogatják neki – és ő egyet is ért velük -, hogy az Amazon megöli a bevásárlóközpontokat és boltokat”.

A hírportál vélelmezése szerint az elnök a szövetségi trösztellenes törvénnyel kívánja mérsékelni az Amazon növekvő erejét az amerikai gazdaságban. Az Axios cikkének megjelenése után, szerdán, az Amazon részvényeinek értéke öt százalékkal apadt is.

Az Amazon internetes kereskedő cég, az 54 éves, Új-Mexikóban született Jeff Bezos alapította 1994-ben. Akkor a vállalkozás még csak könyveket forgalmazott, de ma már őrölt kávétól bútorokon át kerekes székekig és filmekig szinte minden kapható a virtuális boltban. Bezos azóta a gazdaság más szektoraira is kiterjesztette vállalkozásait, nemrégiben például az elsősorban biotermékei miatt kedvelt Whole Foods áruházláncot vásárolta fel, és a termékeket már interneten is forgalmazza, s 2013-ban az ő tulajdonába került a The Washington Post című lap is. A több mint százmilliárd dolláros vagyonnal rendelkező Bezost januárban a Forbes magazin Amerika történetének valaha volt leggazdagabb emberének nevezte.

Donald Trump már többször bírálta közösségi oldalon a céget. Tavaly augusztusban például Twitter-bejegyzésében közölte, hogy véleménye szerint az Amazon „nagy kárt okoz az adófizető kiskereskedőknek, szerte az Egyesült Államokban kis települések és nagyvárosok egyaránt megsínylik, sok munkahely odaveszett”.

A Fehér Ház helyettes szóvivője, Raj Shah csütörtökön a Fox televíziónak cáfolta, hogy Trumpot személyes ellenszenv mozgatná.

MTI