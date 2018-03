Czeglédy Gyurcsány kémje az MSZP-ben

2018. március 30. 10:49

Egy védett tanú adott interjút a Tényeknek Gyurcsány Ferenc és Ceglédy Csaba kapcsolatáról, hogy hogyan lettek állami megbízásokból magánvagyonok a számláikon, és hogyan lett Czeglédyből Gyurcsány kémje az MSZP-ben. Az exkluzív, leleplező riport első részét mutatták be a TV2 hírműsorában, a folytatás a pénteki Tényekben lesz.

Czeglédy Csaba éveken át dolgozott Gyurcsány Ferenc jobbkezeként, miközben maga Czeglédy látszólag az MSZP oldalán állt – állítja a Tényeknek nyilatkozó védett tanú, aki nem szerette volna felfedni kilétét. A tanú szerint Czeglédynek komoly szerepe volt a DK felépítésében, amelyet MSZP-s érdekei miatt nem akart vállalni. Gyurcsány Ferenc mindig, mindenről tudott, ami az MSZP-ben történt, ráadásul akiket az MSZP-ben Czeglédy finanszírozott, nem voltak a DK-val ellenségesek – mondta a hírműsornak.

Gyurcsány pénze gyakorlatilag Czeglédyn keresztül, egy cipősdobozban jutott el azokhoz, akiket le akartak fizetni – részletezte a tanú. „Akkor kis fehér papírcetliken érkezett az összeg Czeglédyhez, aki kiosztotta a pénzeket. Mindig neki szóltak, ha a készpénzt kellett erre arra. Czeglédy cipősdobozban vitte a pénzt Gyurcsányéknak. Bejáratos volt a Gyurcsány a házba is.”

Sőt, Czeglédy Gurcsány Ferenc személyes és céges ügyeit is intézte, olyan feladatokat látott el, amelyek a bukott miniszterelnök számára kényes ügyeknek számítottak. Czeglédy ezekben az években információkat is gyűjtött politikustársairól is. A Tények a riport végén hangsúlyozta, a hírműsorban nyilatkozó tanú írásba foglalta állításait – írja az Origo, amely megemlíti: a Tények pénteki adásában nézhetik meg a riport következő részét, este 6 órakor.

origo.hu