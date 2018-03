Kiterjesztik a téli rezsicsökkentést

2018. március 31. 09:36

Tovább bővülhet a téli rezsicsökkentés. Azok is kaphatnak támogatást, akik olyan társasházban élnek, ahol egyébként a ház egyben rendezi a számlát, tehát nem számít külön fogyasztónak minden család. Egyedi döntésekkel rendezheti majd a kormány, illetve az önkormányzatok a nekik járó támogatást. Az már korábban kiderült, hogy a gázzal, távhővel, vagy éppen szénnel és fával fűtő családok is kapnak támogatást.

Két kis kályhával fűti a lakást a Tatához közeli Tornyópusztán az M1 Híradójában bemutatott Bálinti Lászlóné. Férjével laknak ebben a kis zsák faluban, ahol csak fával fűthetnek, mert nincs gáz a településen. Úgy spórolnak, hogy csak délután gyújtanak be.

Idén már 240 ezer forintot költöttek el fára. Most ők is részesülnek a téli rezsicsökkentésből.

Mint ahogyan a Zala megyei nemeshetésiek is. Háromszázan laknak a kis településen, leginkább idős emberek. Mindenki fával fűt, ami egyre nagyobb kiadást jelent az itt élők számára.

Nagyjából 29 ezer család fűt ma Magyarországon fával vagy szénnel, mert náluk nincs sem gáz, sem távhő. A kormány a héten úgy döntött, nekik is jár a 12 ezer forint.

A miniszterelnök a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy a február végi, március eleji nagy hidegek miatt segíteni kell a családokon, ezért is döntöttek a téli rezsicsökkentésről. Amit most kiterjesztenek a falvakban élőkre is.

„Összesen 300 olyan település van, ahol gáz egyáltalán nem létezik szolgáltatásként, ott másként oldják meg az életüket az emberek. Na most ezekre a településekre külön elfogjuk juttatni háztartásonként a téli rezsicsökkentés 12 ezer forintját,” – fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök elmondta: vizsgálják annak lehetőségét is, hogy azok a fogyasztók is megkapják a 12 ezer forintos jóváírást, ahol a társasház rendezi a távhőszámlát.

„Nekik nem jut a törvény alapján, vagy a rendelet alapján kiutalt pénzből annyi, amennyi járna, nem jut 12 ezer forint. Azt tudjuk tenni, arra kértem az önkormányzati vezetőket, hogy ezeket az egyedi eseteket írják össze és a kormány egyedi döntésekkel el fogja juttatni ezekhez a családokhoz is az őket megillető téli rezsicsökkentést” – tette hozzá a miniszterelnök.

A téli rezsicsökkentés csaknem 4 millió háztartást érint. Közülük mintegy 3 millió 200 ezer gázfogyasztónak és nagyjából 650 ezer távhővel fűtőnek automatikusan jár a 12 ezer forintos állami támogatás, amelyet a következő havi számlájukon írnak jóvá a szolgáltatók. A kormány korábban arról is döntött, hogy a szénnel vagy fával fűtők számára a szociális keretet növelik meg egymilliárd forinttal. A rezsicsökkentés végrehajtását az Energia Hivatal ellenőrzi.

hirado.hu -M1 Híradó