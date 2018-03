Karácsony: Húsvét után még nagy bejelentések lesznek

2018. március 31. 11:10

Az ellenzéki pártok vezetői felelős politikusok, még 90 százalék az esélye annak, hogy kedden és szerdán, a fontos körzetekben érdemi bejelentések lesznek a visszaléptetésekről – mondta az ATV Egyenes beszéd című műsorában Karácsony Gergely.

A szocialisták és a Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltje arról beszélt a műsor elején, hogy mint cseppben a tengert, mutatja meg a mai magyar viszonyokat, vagyis a Fidesz politikai kultúráját, hogy rábeszélték a bátyját, mondja el a nyilvánosságban: nagyon eltérően gondolkodnak a politikáról. Karácsony Gergely végtelenül primitívnek tartotta a módszert, és szomorúan állapította meg: egy olyan országban élünk, ahol a kampányban azt vetik be a politikus ellen, hogy a testvére másként gondolkodik. Azt is elárulta, nem szokott a bátyjával politikáról beszélgetni, mert szereti, tiszteli, és nem hagyja, hogy a politika megrontsa a testvéri érzést. Hozzátette, ő előbb tudta, hogy lesz interjú a testvérével, mint a bátyja, mert neki az Echo TV-ben is van ismerőse, aki tájékoztatta.

Karácsony Gergely megismételte a műsorban, amit az Indexnek is mondott, hogy nem venne részt olyan kormányban, amit Vona Gábor vezet, és nem vezetne olyan kormányt, amely támaszkodna a Jobbik frakciójára.

Azzal indokolta az érvelést, hogy az ellenzéknek nem csupán leváltania kell a kormányt, hanem meg kell valósítania azt a programot, amiért a támogatást megkapták a választóktól. Nem kamu miniszterelnök jelölt vagyok, hanem igazi – nyomatékosította Karácsony Gergely, majd hozzátette: van programja és vannak hozzá nevek is, akik elkötelezettek a megvalósításért. Másnak nincs ilyen részletes programja és nem nevezték meg azokat, akikkel megvalósítanák az elképzeléseket- vélekedett.

Annak a dilemmának a feloldására, hogy se Vonával, se a Jobbikkal nem tudna együttműködni, azt vetette fel: korlátozott mandátumú szakértői kormányt el tud képzelni. Elsősorban azért, mert úgy látja: minden jobb, mintha marad a Fidesz, mert a kormánypártok mérgezik a lelkeket, egymás ellen hergelik a társadalom tagjait. A korlátozott mandátum arra elég lehet, hogy lebontsák azokat a kerítéseket, amelyek a demokratikus működés útjában állnak.

atv.hu