Gyurcsány: a miniszterelnök nem listázhat

2018. március 31. 12:48

A Demokratikus Koalíció elnöke szerint a miniszterelnöknek képviselnie kell valamennyi magyar polgárt, nem listázhatja a vele szemben állókat, mert aki felhatalmazás nélkül, illegálisan adatokat gyűjt, az sérti a jogot, az emberi méltóságot és a magánélet szabadságát is.

Gyurcsány Ferenc szombaton a csepeli Görgey Artúr téren tartott utcafórumot. Arra biztatta hallgatóságát, beszéljenek családtagjaikkal, barátaikkal, szomszédaikkal arról, hogy az országban változásért kiállt szinte minden, és nem lehet megengedni azt a fajta háborús hangulatot, amelyben a miniszterelnök csak az ország egyik részét akarja képviselni.

"A miniszterelnöknek képviselnie kell valamennyi magyar polgárt és tudomásul kell vennie, hogy az őt támogató polgárokon kívül vannak és mindig lesznek vele szemben állók. A szembenállókat nem listázni kell. Az, aki felhatalmazás, bírósági engedély nélkül, nemzeti veszélyt, nemzetbiztonsági veszélyt kiáltva illegálisan adatokat gyűjt, adatokat tárol, ezek bázisán politikai, jogi és egyéb eljárásokat indít el az igazságszolgáltatáson kívül, az nem csak jogot sért, hanem sérti az emberi méltóságot és mindannyiunk magánéletét" - fogalmazott a korábbi miniszterelnök.



Hangsúlyozta: amíg az alkotmányos szabályokat betartják, addig "semmi köze" a miniszterelnöknek ahhoz, hogy mit gondolnak és mit tesznek. "A miniszterelnök tartson távolságot a mi életünktől, nincsen hozzá köze" - jelentette ki Gyurcsány Ferenc, aki szerint nem lehet megbékélni azzal, hogy a kormányfő egy-, két- vagy háromezer embert ellenségnek kiált ki.



"Nyilvántartanak, mert nyilván tartanak tőlünk, van is a rá okuk, mert az ország többsége már velük szemben van" - jegyezte meg.



A DK elnöke, aki a fórum előtt a csepeli piacon beszélgetett a járókelőkkel, azt mondta: a kormánypártok végtelenen cinizmussal és hihetetlen hatalmi arroganciával "három mondatot nem mondanak" az embereknek arról, hogy mire készülnek a választások után. Hangsúlyozta: az emberek életének legfontosabb gondjai nem Sorostól, nem Brüsszeltől, nem az ENSZ-től és nem a menekültektől jönnek, hanem például abból fakadnak, hogy kapnak- e tisztességes ellátást a rendelőben, kijön-e hozzájuk időben a mentő, vagy lesz-e felülvizsgálata a rokkantnyugdíjak rendszerének.



Kijelentette: soha a magyar történelemben "ilyen gazember, tolvaj kormánya nem volt Magyarországnak", azonban, ha az ország megengedi hogy "rablók üljenek tort fölötte", akkor akarva akaratlanul, nem áldozat, hanem társtettes lesz. "Mi nem társtettesek akarunk lenni, hanem birtokba akarjuk venni a hazánkat tisztességgel" - tette hozzá.



Gyurcsány Ferenc fóruma előtt és után is röviden beszélt a csepeli választókörzetben az MSZP-Párbeszéd-DK-Liberálisok jelöltjeként induló Bangóné Borbély Ildikóval és Szabó Szabolccsal, az Együtt jelöltjével, a körzet jelenlegi országgyűlési képviselőjével is, akik szintén a Görgey téren felállított standjaiknál, sátruknál kampányoltak. A DK elnöke reményét fejezte ki, hogy jövő hét végéig "tisztább lesz a választási térkép" Csepelen, és így a demokratikus ellenzék remélhetőleg egyetlen jelöltjére lehet majd szavazni.

"Így vagy úgy mégiscsak meg kellene állapodni" - mondta Gyurcsány Ferenc, aki szerint a csepeliek és az ország szégyene lenne, ha a fideszes Németh Szilárd nyerne ebben a körzetben, csak azért, mert a demokratikus ellenzék "egyébként jóravaló pártjainak egyike vagy másika nem tud nagyvonalú lenni, nem tud mértéket tartani".



Leszögezte: nem lehet a demokratikus oldalon testvérháborút folytatni a Fidesszel szemben, mert lehet bármekkora a távolság az egyes demokratikus ellenzéki pártok között, az meg sem közelíti mindazt, ami elválasztja tőlük a Fideszt.



Gréczy Zsolt, a DK szóvivője újságíróknak azt mondta: nagyon drukkolnak, hogy az Együtt és az MSZP meg tudjon állapodni, és egy jelölt maradjon. Bangóné Borbély Ildikó az MTI-nek azt mondta: folynak a tárgyalások, kedden "okosabbak lesznek" ebben az ügyben. Szabó Szabolcs az MTI kérdésére azt mondta: kezdettől fogva a koordinált jelöltállítás mellett voltak, eddig is nyitottak voltak minden tárgyalásra és most is állnak elébe ezeknek.

MTI