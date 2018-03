Londonban szavaznának a legtöbben

2018. március 31. 17:04

Szombaton 16 órakor lezárult a külképviseleti névjegyzékbe vétel határideje. Az áprilisi országgyűlési választáson a Magyarország külképviseletein szavazók több mint 16 százaléka, csaknem 8800 választópolgár Londonban akarja leadni voksát.

A 118 nagykövetségen, illetve konzulátuson jövő szombaton és vasárnap az NVI szombati adatai szerint 53 515-en szavazhatnak, de azok, akik pénteken és szombaton nyújtották be kérelmüket, még nem szerepelnek a nyilvántartásban, így várhatóan ez a szám még nőni fog.



Négy éve az országgyűlési választáson 28 161 embert vettek fel a külképviseleti névjegyzékbe.



A külképviseleteken a diplomáciai képviselet munkatársai lesznek a külképviseleti választási iroda (küvi) tagjai, az iroda vezetője pedig a Külügyminisztériumból érkezik.



Mivel Londonban nagyon sokan jelentkeztek, 14 függönyös szavazófülke áll majd rendelkezésre, de a termet úgy tervezték meg, hogy még 8-12 fülke elhelyezhető benne. A sok szavazó miatt kisebb csoportokba osztják a külképviseleti szavazókat, hogy így több asztal mellett fogadhassák a voksolókat.



A külképviseleti választási irodák vezetői várhatóan a jövő hét elején, a külképviseleti névjegyzékbe vétel véglegessé válása után személyesen viszik ki a voksoláshoz szükséges szavazólapokat és borítékokat a külképviseletekre.



Az NVI internetes oldala, a www.valasztas.hu szombati adataiból kitűnik: London mellett további 15 olyan külképviselet van, ahol 900-nál is többen szavaznának: München (4589), Stuttgart (3257), Hága (2308), Bern (2268), Berlin (2147), Beregszász (1937), Bécs (1931), Brüsszel (1928), Csíkszereda (1521), Manchester (1493), Dublin (1228), Párizs (1216), Koppenhága (1153), New York (992) és Edinbourgh (965).



A húsznál kevesebb szavazót váró külképviseletek a következők: Algír és Csungking (19-19), Eszék és Kassa (17-17), Abuja (16), Minszk (14), Almati (13), Kazány (11), Addisz-Abeba, Accra, Tripoli és Ulánbátor (10-10), Brazíliaváros és Jekatyerinburg (9-9), valamint Luanda (7).



A legtöbb helyen - öt külképviseleten - az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodók voksolhatnak (Washington, New York, Chicago, Los Angeles és San Francisco). Négy külképviseleten szavazhatnak Kínában (Csungking, Sanghaj, Hong Kong, Peking), Németországban (Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart), Oroszországban (Jekatyerinburg, Kazány, Moszkva, Szentpétervár). Három külképviseleten lehet szavazni Ausztráliában (Canberra, Melbourne, Sydney), Nagy-Britanniában (Edinburgh, London, Manchester), Romániában (Bukarest, Csíkszereda, Kolozsvár) és Ukrajnában (Kijev, Ungvár, Beregszász).



Két helyszínen lehet szavazni Brazíliában (Brazíliaváros és Sao Paulo), Horvátországban (Zágráb és Eszék), Indiában (Mumbai és Újdelhi), Kanadában (Ottawa és Toronto), Kazahsztánban (Asztana és Almati), Lengyelországban (Krakkó és Varsó), Olaszországban (Milánó és Róma), Spanyolországban (Barcelona és Madrid), Szerbiában (Szabadka és Belgrád), Szlovákiában (Pozsony és Kassa), Szlovéniában (Lendva és Ljubljana), Törökországban (Isztanbul és Ankara), valamint Vietnamban (Hanoi és Ho Si Minh-város).



A külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnákat a külképviseleteken nem bontják fel, hanem Magyarországra szállítják, és a voksokat "bekeverik" a szavazópolgár választókerületében az egyik szavazókör szavazatai közé.

