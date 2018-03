Újabb Soros-szervezet avatkozik be a kampányba

2018. március 31. 17:58

A Soros-birodalom újabb nemzetközi szervezete, az Avaaz szállt be a magyar választási kampányba célzott és válogatott online üzenetekkel - olvasható a 888.hu portál szombati cikkében.

Az írás emlékeztet arra, hogy az "Avaaz egy nemzetközi, bázisdemokratikusnak mondott milliós online aktivistasereg, szerepük volt a legutóbbi francia, német és olasz választási kampányban is".



A cikk szerint a technika hasonlatos ahhoz, mint amit a Soros Györgyhöz köthető alapítványok tettek Kanadában: a választási törvényt kikerülve úgynevezett harmadik személyek - nekik nem kell elszámolniuk kampánybüdzséjükről, pedig a kanadai választási törvény is meghatározza a jelöltenként elkölthető pénzek összességét - elképesztő pénzekkel tolták meg Justin Trudeau progresszív jelöltjeit a billegő körzetekben, a legtöbb esetben sikerrel. A kanadai konzervatív képviselők egyöntetű álláspontja szerint ez választási csalás, mert míg ellenfeleik korlátlan pénzből kampányolhattak, ők csak a törvényi értelemben rendelkezésre álló forrásokat használhatták fel.



Az Avaaz mindig a bevándorlásellenes erők ellen kampányol - hívta fel a figyelmet a cikk, példaként említve, hogy Franciaországban és Olaszországban az Avaaz a bevándorlást ellenző jobboldali pártok ellen kampányolt, mégpedig a bizonytalanok vagy a távolmaradást fontolgatók körében.



Az írás szerint az Avaaz hazai föltűnésének van előzménye: korábban arra kérték netes aktivistáikat, szavazzanak arról, mit tegyen az Avaaz Magyarországon. Ennek lehet az eredménye, hogy szombaton a Facebook Messengerében kormányellenes hirdetések tűntek fel.



"Ezzel bizonyítottá vált, hogy szinte korlátlan pénzügyi források mozgósításával egy újabb nemzetközi, a kampányköltéseiről nem beszámoltatható Soros-szervezet szállt be a magyar választási kampányba, természetesen Orbánnal szemben és a bevándorláspárti ellenzék mellett kampányolva" - olvasható a cikkben, amely emlékeztet arra, hogy a milliárdos tőzsdespekuláns Soros György világszerte dollármilliárdokat áldoz politikai és üzleti céljainak érvényesítéséért.

MTI