Kevesebben ünnepeltek idén Romában

2018. március 31. 21:11

Nagyszombaton Krisztus kereszthaláláról elmélkednek a keresztények, az esti vigília-szertartással kezdetét veszi a húsvét, a kereszténység legnagyobb, Jézus feltámadását hirdető ünnepe. A Vatikánban körmenettel hirdetik a feltámadást, a szertartásra tízezreket várnak, a világ minden tájáról. A hatóságok sosem látott biztonsági intézkedésekkel készültek, nem véletlenül, hiszen konkrét terrorfenyegetésről is tudomást szereztek a titkosszolgálatok, és a napokban egy iszlamista terrorsejtet is felszámoltak.

Eddig sosem látott biztonsági intézkedések kísérték nagypéntek este Rómában a keresztutat: a Colosseum lezárt környékére összesen kilenc, fémdetektorral felszerelt ellenőrzési ponton lehetett csak bejutni, a tömegben nagy létszámban voltak jelen civilruhás rendőrök is.

A Szent Péter környékén szemmel láthatóan egyre több csendőr, rendőr és az olasz fegyveres erők katona sorakozik. A múlthoz képest az a különbség, hogy régebben civilben lehetett látni a biztonsági embereket, akik elvegyültek a tömegben a zarándokok között, most viszont egyenruhásokat látni, tehát mutatják, az esetleges támadók felé, hogy itt vannak a területen és védik, őrizik a hívőket és a turistákat is – mondta az M1 római tudósítója Sárközy Júlia.

Este fél kilenckor kezdődik a vigília a Szent Péter bazilikában, ahová folyamatosan érkeznek az emberek. Egyenként engedik be őket a Vatikánba, utána újabb fémdetektoros ellenőrzéssel jutnak be a Bazilikába, ahova ötezer embert engednek be. Csak jeggyel lehet bejutni. Akiknek nem jutott már, azok óriáskivetőkön keresztül követhetik a szertartást Az emberek türelmesen várakoznak. A nagypénteki körmeneten is lehetett érzékelni, hogy kicsit kevesebben voltak mint a múltban, az előző napok terrorista fenyegetései megtették hatásukat Rómában is – mondta Sárközy Júlia.

Vasárnap délelőtt a Szent Péter téren mutat be húsvéti ünnepi szentmisét Ferenc pápa, amelyet a világ televíziói, rádiói élőben közvetítenek. A húsvéti üzenet központi témája általában a béke, majd latinul áldását adja Róma városára és a világra, Urbi et Orbi. Erre is százezres tömeget várnak a Vatikánba.

A Colosseum teljes területét átvizsgálták a robbanószereket felismerő keresőkutyákkal, hogy a hagyományosan többórás keresztjárás ideje alatt biztonságban legyen a római katolikus egyházfő, és a szertartásra érkező mintegy 20 ezer ember is.

A Via Crucis, azaz a keresztútjárás évszázados hagyományával Jézus szenvedéstörténetének 14 állomását elevenítik fel a hívők. A 81 éves Ferenc pápa ugyan nem vett részt a menetben, ám egy emelvényről folyamatosan figyelemmel kísérte az eseményt. Beszédében a reményről és a világban zajló konfliktusokról szólt.

„Szégyenletes, hogy a generációnk egy olyan világot hagy a fiatalokra, amely háborúktól töredezett és önző, és ahol a fiatalok és a gyerekek, az öregek és a betegek a perifériára szorultak” – fogalmazott Ferenc pápa, majd hozzátette, hogy az emberiség alvó lelkiismeretét azok a misszionáriusok hordozzák, akik ma is önfeláldozóan segítik a szegényeket és a leszakadó rétegeket. A római katolikus egyházfő a keresztút végén megáldotta a résztvevőket.

Rendőrautó állt szombaton is a csendőrség autója mellett a vatikáni Szent Péter téren. Szinte alig akad olyan utca, amelyet ne tartanának szemmel egyenruhások.

Nagyszombat az elmélkedésé, Krisztus kereszthalálán, az emberiségért hozott áldozatán gondolkodnak a keresztények. Napközben nincsenek tömegek az utcán Rómában, csakúgy mint a keresztény világban szinte mindenütt az esti órákban kezdődnek az ünnepi események. Az esti vigília szertartáson várják Jézus feltámadást, amely a világosság győzelmének ünnepe a sötétség felett. Majd elkezdődnek a körmenetek, amelyekre tízezreket várnak a Vatikánba. Ezzel – a templom falait elhagyó – menettel hirdetik a hívek a világnak a feltámadás örömét.

Erre az eseményre is óriási erőkkel készülnek a hatóságok – egészen konkrét terrorfenyegetésről is tudomást szereztek a titkosszolgálatok, a napokban egy észak-afrikai származásúakból álló iszlamista terrorsejtet is felszámoltak. Az elfogottaknak – mint kiderült – közük lehetett a berlini karácsonyi vásáron a tömegbe gázoló Anis Amrihoz is.

A Nápolyhoz közeli Pompeiben éppen a készültség mentette meg a híveket egy terrortámadástól. Az Origo.hu írása szerint nagycsütörtökön egy 22 éves, Algériából érkezett illegális bevándorló az ünneplő tömegbe akart hajtani egy lopott autóval, de a bazilika környékét védő betontömbökön nem tudott átjutni.

Azonnal elfogták. A férfi a rendőröknek azt mondta, Allah nevében akart a tömegbe hajtani és vérfürdőt okozni a keresztények egyik legszentebb ünnepén.

hirado.hu - M1 Híradó