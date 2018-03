NB I - Döntetlen Szombathelyen - tabella

2018. március 31. 21:54

A kiesés ellen küzdő Haladás 1-1-es döntetlent játszott szombaton a vendég Debrecennel a labdarúgó OTP Bank Liga 24. fordulójában.

A szombathelyieknek ez volt a negyedik meccsük az ősszel átadott új stadionban, amelyben továbbra is veretlenek (3 győzelem/1 döntetlen). A Debrecen ugyanakkor hat találkozó óta nyeretlen, legutóbb december elején tudott győzni a bajnokságban.



OTP Bank Liga, 24. forduló:

Swietelsky-Haladás - Debreceni VSC 1-1 (0-1)



Szombathely, 3133 néző, v.: Kassai

gólszerzők: Rabusic (60.), illetve Könyves (23.)

sárga lap: Rácz (40.), Kovács L. (58.), Kolcák (80.), Williams (91.), Jagodics (92.), illetve Tabakovic (49.), Nagy S. (82.), Jovanovic (86.)



Swietelsky Haladás: Király - Schimmer, Wils, Kolcák, Bosnjak - Jagodics, Kovács L. (Jancsó, 74.) - Mészáros, Rácz, Németh Má. (Grumic, 63.) - Rabusic (Williams, 77.)



DVSC: Nagy S. - Bényei, Szatmári, Mészáros, Barna - Varga K. (Tisza, 77.), Jovanovic, Tőzsér, Bódi - Tabakovic (Takács T., 57.), Könyves (Filip, 91.)



Hazai helyzetekkel indult a találkozó, az első félidő derekán mégis a vendégek szereztek vezetést: amíg az elalvó szombathelyi védelem lest reklamált, a kiugró Könyves elvitte a labdát Király mellett, s a kapuba helyezett. A gól kissé megzavarta a házigazdákat, de aztán rendezték a soraikat, sorra dolgozták ki a helyzeteket, a szünetig azonban nem tudtak egyenlíteni.



A fordulást követően egy ideig a küzdelem dominált, a kapuk nem igazán forogtak veszélyben, aztán a 60. percben góllá érett a Haladás fölénye. Az egyenlítés után is a hazai csapat irányított, de nem tudott ismét betalálni. A hajrában egyre jobban kinyílt a védelme, a Debrecen több veszélyes kontratámadást is vezetett, de ezekből sem született gól, így maradt a döntetlen.

Eredmények és tabella

Dobogóra lépett a Paksi FC csapata a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 24. fordulójában.

A tolnaiak továbbra is veretlenek idén az NB I-ben, ezúttal Mezőkövesden győztek 3-2-re. Ez volt a forduló egyetlen meccse, amely nem döntetlennel zárult.



A játéknap előtt harmadik helyezett Újpest FC gól nélküli mérkőzést játszott hazai pályán a Ferencvárossal a 223. bajnoki derbin, és ugyanez az eredmény született az FTC-t üldöző Videoton FC meccsén a Puskás Akadémiával szemben.



A Debrecen továbbra is nyeretlen idén, ezúttal a Haladás otthonában ért el 1-1-es döntetlent. Ugyanilyen eredménnyel zárult a sereghajtó Balmazújváros és a Vasas találkozója, valamint a címvédő Budapest Honvéd vendégjátéka a Diósgyőri VTK ideiglenes otthonában, Debrecenben.



OTP Bank Liga, 24. forduló:

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Vasas FC 1-1

Diósgyőri VTK-Budapest Honvéd FC 1-1

Mezőkövesd Zsóry FC-Paksi FC 2-3

Puskás Akadémia FC-Videoton FC 0-0

Újpest FC-Ferencvárosi TC 0-0

Swietelsky-Haladás - Debreceni VSC 1-1



A tabella:

1. Ferencvárosi TC 24 15 6 3 52-22 51 pont

2. Videoton FC 23 14 6 3 48-24 48

3. Paksi FC 24 9 8 7 35-34 35

4. Újpest FC 24 8 10 6 31-29 34

5. Debreceni VSC 24 9 6 9 38-31 33

6. Budapest Honvéd 23 9 5 9 37-39 32

7. Diósgyőri VTK 24 8 6 10 38-39 30

8. Vasas FC 24 7 5 12 29-45 26

9. Puskás Akadémia 24 6 8 10 28-37 26

10. Mezőkövesd Zsóry FC 24 6 8 10 30-44 26

11. Swietelsky Haladás 24 7 3 14 25-39 24

12. Balmaz Kamilla 24 5 9 10 27-35 24



A Budapest Honvéd-Videoton mérkőzést április 11-én játsszák.



A 25. forduló programja (április 7.):



Ferencvárosi TC-Mezőkövesd Zsóry FC 14.30

Diósgyőri VTK - Swietelsky-Haladás 17.00

Budapest Honvéd FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 17.00

Paksi FC-Debreceni VSC 17.00

Vasas FC-Puskás Akadémia FC 17.00

Videoton FC-Újpest FC 19.30

MTI