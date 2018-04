Megkezdődött az elhalasztott közös hadgyakorlat

Megkezdődött vasárnap az a dél-koreai–amerikai közös hadgyakorlat, melyet a téli olimpia miatt halasztottak későbbre – tudatták források a szöuli védelmi minisztériumból. Mindkét ország hangsúlyozza, hogy a művelet védelmi jellegű. Szöul és Washington egyaránt csúcstalálkozóra készül Kim Dzsongun észak-koreai diktátorral. A Korea-közi csúcs április végén lesz, az amerikai–észak-koreai csúcstalálkozó időpontja még nem dőlt el.

A hadgyakorlatot minden évben megtartják, s mint mindig, Phenjan idén is hevesen bírálta és invázió előkészítésének nevezte a műveletet. A dél-koreai és az amerikai külügyminisztérium is azt közölte korábban, hogy a gyakorlat idén is a korábbiakhoz hasonló méretű lesz, de a dél-koreai média úgy tudja, hogy a hadgyakorlat idén rövidebb lesz a tervezettnél és a korábbiakkal ellentétben nukleáris repülőgép-hordozó nem vesz részt rajta.