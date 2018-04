Fabiny Tamás: a feltámadt Jézus úton van a világ felé

2018. április 1. 13:50

A feltámadt Jézus úton van a világ felé, és azt akarja hogy kövessük őt - mondta Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke húsvétvasárnap, a budavári evangélikus templomban tartott istentiszteleten.

Fabiny Tamás igehirdetésében kiemelte: a feltámadt Jézus a pogányok lakta Galileába küldi tanítványait, mert missziói feladatot akar rájuk bízni. Arra kéri őket, hogy Galileában tegyenek tanítvánnyá minden népet.



Jézus tehát azt akarja, hogy a térítők, "a tanítók és a keresztelők egyháza legyünk" - mondta.



Kezdjük el végezni galileai munkánkat! - szólított fel az evangélikus püspök, hozzátéve: Galilea lehet Budapest, Kárpátalja, Szíria és Irak, lehet minden hely, ahol pogány vagy szenvedő emberek várják az evangéliumot és a segítő szeretetet.



Jézus, ahogy a tanítványoknak, úgy "nekünk is megmutatja a Galileába vezető utat" - tette hozzá.

Ünnepi istentisztelet a budavári evangélikus templomban. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt



Fabiny Tamás szólt arról is: minden a kereszttel kezdődik, és csak aki átéli nagycsütörtök és nagypéntek fájdalmát, aki ott van a keresztnél és a sírba tételnél, az képes átélni a feltámadás csodáját.



Úgy fogalmazott: Jézus nagyszombaton bezárta a poklot, hogy ne jussunk kárhozatra, de megnyitotta az eget, hogy üdvösségre jussunk - ez isten igazi húsvéti meglepetése.



"Csak ha eljutunk az üres sírhoz, ha betöltjük a magunk galileai misszióját", "akkor reménykedhetünk abban, hogy az ő feltámadása a mi feltámadásunk is", hogy "az örök élet, amit előkészített, a miénk is lehet" - tette hozzá az evangélikus püspök.



Az istentisztelet úrvacsoraosztással fejeződött be.

MTI