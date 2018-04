Szeles és változékony idő várható a jövő héten

2018. április 1. 17:25

A következő napokban esőre és napsütésre is készülni kell. Napközben 15, néhol 20 Celsius-fok körüli maximumok várhatók, de sokszor erős, olykor viharos lesz a szél - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, melyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.

Hétfőn napos időre lehet számítani, legfeljebb néhol fordulhat elő futó zápor. Délelőtt az északnyugati szelet még többfelé erős, helyenként viharos széllökések kísérik, majd késő délutánra, estére mindenütt jelentősen gyengül a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában plusz 2-6 fok között alakul, de szélvédett, derült tájakon néhol 0, plusz 1 fok is lehet. Napközben 11-16 fokig melegszik a levegő.



Kedden és szerdán több órára kisüt a nap, csapadék nem várható. Kedden ismét megerősödik, a Nyugat-Dunántúlon helyenként viharossá fokozódik a szél. Szerdán is megélénkül a légmozgás, a Dunántúlon erős viharos széllökések is lehetnek. Kedden a minimumhőmérséklet általában 3-8 fok között, északkeleten a szélvédett helyeken 3 fok alatt alakul. Szerdán általában 5-10 fok között - a szélvédett tájakon 5 fok alatt, a szelesebb Kisalföldön 10-12 fok körül - alakulnak a minimumok. A maximumhőmérséklet kedden 15-21, szerdán 17-22 fok között valószínű.



Csütörtökön szórványosan fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Többfelé megerősödik, a Dunántúlon helyenként viharossá fokozódik a szél. A leghidegebb órákban 7-12 fok lehet. Napközben jellemzően 15-20 fokig melegszik a levegő, de az Észak-Dunántúlon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.



Pénteken kezdetben többfelé, majd egyre inkább csak keleten várható eső, zápor. Egy-egy zivatar sem kizárt. A szél időnként viharossá fokozódik. A legalacsonyabb hőmérséklet 5-10, a legmagasabb hőmérséklet 13-18 fok között alakul.



Időnként szombaton és vasárnap is megerősödik a szél. Szombaton kevés csapadék főleg délen és keleten fordulhat elő, vasárnap nem valószínű eső. A minimumhőmérséklet szombaton 4-9, vasárnap 3-8 fok között valószínű. A nappali maximumok szombaton 15-20, vasárnap 16-21 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.

MTI