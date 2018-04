A Momentum tudja, mi a cenzúra

2018. április 1. 18:59

NVB: Nem számít cenzúrának, ha mindenki csak pozitív dolgokat írhat

Az NVB szerint jogosan tagadta meg a Budai Polgár című helyi lap Benedek Márton, a Momentum országgyűlési képviselőjelöltjének bemutatkozóját.



A Budai Polgár helyi újság ingyenes lehetőséget biztosított minden nyilvántartásba vett II. kerületi országgyűlési képviselőjelölt számára, hogy politikai hirdetését megjelentesse. A lap Benedek Márton esetében kétszer is elutasította a közlést, arra hivatkozva, hogy túlságosan negatív hangvételű volt a hirdetés.



A Momentum szerint azonban az is diszkrimináció, ha mindenki csak pozitív hangvételű hirdetést jelentethet meg, így az NVB döntése után most a Kúriához fordul a párt.



