A Közös Nevező Nyíregyházán kampányolt

2018. április 2. 12:14

Közös Nevező: minél többen kóstoljanak bele a politikába!

Az április 8-ai választás tétje az, hogy minél többen menjenek el szavazni, vagyis minél többen "kóstoljanak bele" a politikába és jussanak közös nevezőre - jelentette ki Gődény György, a Közös Nevező listavezetője, országgyűlési képviselőjelöltje hétfőn Nyíregyházán.

A párt vezetője az állatpark bejárata előtt megtartott, sajtkóstoltatással egybekötött sajtótájékoztatón kifejtette, az elmúlt huszonnyolc évben nagyon kevesen politizáltak pártokban vagy tevékenykedtek civil szervezetekben, és - különösen a fiatalabb generáció tagjai - nagyon alacsony számban vettek részt a parlamenti választásokon.



A politika szitokszóvá vált itthon, és nem is csodálom, hogy az embereknek elment tőle az étvágya - fogalmazott Gődény György. Vélekedése szerint a politika egy "vasárnapi ebédlőasztalnak" felel meg, ahol összeül a család, a rokonok pedig, bár különbözőképpen látják a világot, mégis képesek közös nevezőre jutni egymással. Lehet, hogy vannak vitáik, de a legközelebbi születésnapon, névnapon, húsvétkor és karácsonykor újra összegyűlnek és a politikai nézetkülönbségek ellenére mindig képesek szeretettel egymás felé fordulni - tette hozzá a Közös Nevező vezetője.



"Április 8-án nemcsak az a tét, hogy sikerül-e leváltani a kormányt és elzavarni az alibiző ellenzéket, hanem az is, hogy sikerül-e az egész országot leültetni ehhez a közös vasárnapi ebédlőasztalhoz" - jelentette ki Gődény György.



A tájékoztatón megjelent a pártlistán harmadik helyen szereplő Seres Mária is, aki a 2010-es országgyűlési választáson a Civil Mozgalom (CM), majd 2014-ben a Seres Mária Szövetségesei (SMS) nevű párt vezetője volt, 2010 és 2014 között pedig a Nógrád megyei Mátraverebély polgármesteri tisztségét töltötte be.



A Közös Nevező önálló pártlistával indul a 2018-as országgyűlési választáson.

MTI