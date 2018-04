Most már a mozgósítás a feladat

2018. április 3. 10:19

A választásig hátralévő néhány napban programokkal, pozitív üzenetekkel már nehéz elérni a választókat, negatív hírekkel, botrányokkal talán, de a legfontosabb feladat a mozgósítás - mondta Boros Bánk Levente, a Nézőpont Csoporthoz tartozó Médianéző igazgatója az M1 aktuális csatornán kedden.

Az ellenzék nincs könnyű helyzetben. Az április 8-ig hátralévő idő néhány megállapodásra, visszalépésre elég lehet, de ezt az információt el is kellene juttatni a választókhoz. Továbbá az ellenzéki pártok önérdeke és belső feszültségei is nehezítik helyzetüket - jegyezte meg a szakember.



Az "összefogásmítosz" 2010 óta él balliberális oldalon, és ehhez a Jobbik is csatlakozott. De ez a mítosz már 2014-ben megdőlt - mondta Boros Bánk Levente.

MTI - M1