Harmincezernél is több delegált lesz a bizottságokban

2018. április 3. 10:55

Több mint harmincezer delegált vesz részt az április 8-ai választáson a választási bizottságok munkájában. Négy évvel ezelőtt ez a szám 41 ezer volt.

A Nemzeti Választási Iroda informatikai rendszerében rögzítették a március 23-án 16 óráig bejelentett delegáltakat, a kedd reggeli adatok szerint 30 203 delegáltat jelentettek be az ország 10 286 szavazatszámláló bizottságába a választáson induló pártok, országos nemzetiségi önkormányzatok és független jelöltek.



A legtöbb, 14 533 delegáltat a Fidesz-KDNP jelentette be, a második legtöbbet, 7616-ot pedig a Jobbik. Az MSZP-Párbeszéd 5173, a DK 1967, az LMP 394, az Együtt 197, a független jelöltek 126 delegáltat jelentettek be. A többieknek száznál kevesebb delegáltjuk van: a Magyarországi Cigánypártnak 96, a Momentum Mozgalomnak 32, a Magyar Munkáspártnak 17, a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak 16, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának 14, a Sportos és Egészséges Magyarországért Pártnak 5, a Magyar Igazság és Élet Pártjának, a Modern Magyarország Mozgalomnak és a Tenni Akarás Mozgalomnak 4-4, az Egyenlőség Roma Pártnak, valamint a Lendülettel Magyarországértnak 2-2, az Új Magyar Front Mozgalom Pártnak 1.



Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságokba 371 delegáltat jelentettek be az NVI adatai szerint: 93-at a Fidesz-KDNP, 85-öt a Jobbik, 55-öt az LMP, 53-at az MSZP-Párbeszéd, 36-ot a DK, 18-at a Magyar Munkáspárt, 14-et az Együtt, 5-öt a Momentum Mozgalom, 4-et a független jelöltek, 3-at a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, 2-t a Magyarországi Cigánypárt, 1-1-et pedig a Lendülettel Magyarországért, az Összefogás Párt, valamint az Új Magyar Front Mozgalom Párt.

MTI