Süddeutsche: Simicska, a szürke eminenciás

2018. április 3. 14:11

Az április 8-i magyarországi választáson ki fog derülni, hogy a migrációs áradat visszaesése mellett még mindig elegendő politikai potenciál rejlik-e Orbán Viktor miniszterelnök bevándorlásellenes kampányüzenetében - írta kedden a The Wall Street Journal (WSJ) című amerikai napilap.

A cikk szerint a választásoknak továbbra is a kormánypárt a legnagyobb esélyese, a szerző valószínűnek nevezte a Fidesz újbóli győzelmét, még ha az a legfrissebb felmérések szerint kisebb arányú is lesz, mint korábban. Hangsúlyozták, hogy az ellenzék megosztott, a kormányváltáshoz pedig a centrista, a zöldpárti és a szocialista vezetőknek össze kellene fogniuk a "szélsőjobboldali, nacionalista" Jobbikkal.



Mint írták, Orbán főként azzal kampányol, hogy fenn fogja tartani Magyarország és Európa határainak és kultúrájának védelmét a Közel-Keletről és Afrikából érkező bevándorlókkal szemben.



A kormányfő ezzel "egyfajta hősévé vált a nacionalista nemzetközi köröknek", a migrációra való fókuszálás azonban a jelek szerint egyre csökkenő eredményeket hoz Magyarországon, ahol a határpolitika már nem képezi belpolitikai vita tárgyát, Orbán Viktornak ugyanis szinte minden riválisa támogatja a miniszterelnök álláspontját a bevándorlással kapcsolatban, az illegális határátlépések száma pedig jó ideje rendkívül alacsony, ráadásul az ügyet némiképp a korrupciós vádak is háttérbe szorították a kampányban - emelte ki a politikai-üzleti újság európai kiadása.



A Süddeutsche Zeitung című német liberális lap a parlamenti választásokkal összefüggésben foglalkozott Magyarországgal a keddi számában.



A szürke eminenciás kampánya című írásában Peter Münch kiemelte, hogy a vasárnapi parlamenti választás előtt megjelent egy olyan ellenfele Orbán Viktor miniszterelnöknek, akinek neve nem szerepel a szavazólapokon, de "veszélyeztetheti biztosnak hitt győzelmét". Ez az ellenfél a kormányfő "korábbi útitársa", Simicska Lajos, egy "befolyásos ember", aki "médiabirodalma" révén "megszorongathatja" a kormányfőt a "hatalmi visszaélésekről és nepotizmusról szóló beszámolókkal".



A lap szerzője a többi között hozzátette, hogy az Elios nevű vállalkozás körüli ügyek a többi váddal együtt jelentős "robbanóerőt" fejt ki, hiszen a választók előtt egy olyan ország képe bontakozik ki, amelyben "egy szűk klikk szégyentelenül gazdagodik".



http://www.sueddeutsche.de/politik/ungarn-feldzug-der-grauen-eminenz-1.3928514

MTI