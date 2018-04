Vona: A választási győzelem a részvételen fog múlni

2018. április 3. 14:30

Az április 8-i választás tétje nemcsak a következő négy évről szól, hanem legalább két generációra meghatározza Magyarország sorsát, a választási győzelem pedig a részvételen fog múlni - mondta Vona Gábor kedden Gyöngyösön a Jobbik első tervezett intézkedéseit ismertető sajtótájékoztatón.

Vona Gábor kifejtette: a kormánypropagandával ellentétben a választás kérdése nem a bevándorlás, éppen ellenkezőleg, arról fog dönteni, hogy kivándorlóország leszünk-e, sikerül-e megállítani, megfordítani a fiatalok kivándorlását.



Már nem csupán anyagi okokról van szó, de "olyan politikai légkör alakult ki az Orbán-kormány jóvoltából, ami nagyon sok fiatal számára nem teszi élhetővé Magyarországot" - tette hozzá.



Hangsúlyozta, a részvételi aránynak 70 százalék körülinek kell lennie a győzelemhez, és az fog győzni, aki elmegy szavazni; aki nem megy el szavazni, az pedig Orbán Viktorra szavaz.



Nekünk van meg az erőnk, a szervezettségünk, az egységünk, és a programunk is ahhoz, hogy ne csupán leváltsuk április 8-án a jelenlegi kormányt, de április 9-étől egy sikeres és boldog, és egyben nyugodt Magyarország megteremtéséért megtegyük az első lépéseket - fogalmazott.



A Jobbik elnöke bejelentette: a hátralévő öt napban minden nap bemutat egy csomagot az akcióterv részeként, amelyet április 9-étől a Jobbik el fog kezdeni végrehajtani.



Gyöngyösön a bevándorlásellenes akciótervet ismertette. Ennek pontjai: a kerítésnek és a déli határzárnak meg kell maradni, fel kell állítani a határőrséget. A harmadik pont az alaptörvény módosítása, a negyedik mindenféle kvóta elutasítása (a Jobbik nem csak a Brüsszelből érkező kvótajavaslatokat utasítja el, de a 2015-ben Orbán Viktor által javasolt világkvótát is). Az ötödik pont a kötvényüzletek teljes felülvizsgálása és elszámoltatása, a hatodik a migrációs propaganda leállítása.



Vona Gábor hozzátette: le fogják állítani az ezzel kapcsolatos, már nagyon fárasztó propagandát, Rogán Antal minisztériumát meg fogják szüntetni, és az erre szánt pénzt, a magyarok adóforintjait a közoktatásba forgatják.



A sajtótájékoztatón elhangzott kérdésekre Vona Gábor félremagyarázásnak nevezte, hogy Gyöngyösi Márton egy interjúban a kvóták támogatásáról beszélt. Mint mondta, a nemzetközi egyezményeket be kell tartani, de szó sincs arról, hogy a Jobbik támogatná a kvótát. Arról, fenntartja-e a Magyar Gárda - 2014-es programjukban szereplő - rehabilitálását, azt mondta: ez politikai kérdés, jelen pillanatban az a prioritás, hogy Magyarországot megvédjék a bevándorlástól, és ha bármilyen jellegű szervezet felállításában gondolkodnak, az a határőrség visszaállítása. Az önkormányzatok számára pedig lehetővé akarják tenni önvédelmük erősítését akár polgárőrséggel, település-, vagy mezőőrséggel.



Arról is kapott kérdést, hogy a Jobbik korábban azt mondta, nem tűrik a tabukat, például a cionista Izrael hódító törekvéseit. Vona Gábor hangsúlyozta, a Jobbik semmilyen tabukérdéstől nem fél, de elsősorban az emberek mindennapjait érintő problémákra akarnak koncentrálni, ezek pedig a megélhetéssel, az egészségüggyel, az oktatással, a nyugdíjrendszerrel, a devizahitelekkel, az agráriummal, a bérekkel kapcsolatosak - ezzel fognak foglalkozni, és háttérbe akarják szorítani az ideológiai vitákat.



Vona Gábor arról is beszélt, hogy a Jobbikot tartja ma Magyarországon a legegységesebb pártnak, a Fideszt szavai szerint a pénz és a hatalom elvesztésétől való félelem tartja össze, és büszke rá, hogy pártjában szabad a vélemény, de abban mindenki egyetért, hogy ezt a kormányt le kell váltani.



Családja húsvét hétfői drónos megfigyeléséről azt mondta, gátlástalan volt a megrendelő, az ügyben rendőrségi feljelentést tett.



Hozzáfűzte: olyan légkört kell teremteni az országban, hogy ilyen támadásokat egyik politikus gyerekének se kelljen elszenvednie, se Orbán Viktorénak, se Karácsony Gergelyének.

MTI