Bírálják és üdvözlik is Netanjahu döntését

2018. április 3. 20:51

Izraelben a menedékkérők, támogatóik és a baloldal tiltakozással fogadta, a jobboldal viszont üdvözölte, hogy Benjámin Netanjahu miniszterelnök felmondta az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával (UNHCR) az afrikai menedékkérők ügyében kötött megállapodását.

"Emberek vagyunk, ne használjanak minket céljaikhoz, hogy azt mutassák, segítik a Tel-Aviv déli részén élőket. Önöknek köszönhetően élünk, de ne használjanak fel minket játékaikhoz. Biztonságunkért vagyunk itt" - mondta az Eritreából törvénytelen úton Izraelbe érkezett Biszrat Agbaria egy kedd esti tel-avivi gyűlésen, amelyen a menedékkérők és támogatóik csalódásukat fejezték ki a hétfőn bejelentett ENSZ egyezség keddi felmondása miatt.



Sula Keset, a menedékkérőket támogató Ahoti (Nővérem) szervezet vezetője szerint szolidaritás van az afrikaiakkal, a miniszterelnök hétfő este vázolt terve reményt adott nekik, ez a remény azonban a megállapodás felmondása után gyorsan elillant - jelentette a gyűlésről a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet.



Korábban, egy másik gyűlésen, a hétfői megállapodást ellenző dél-tel-aviviak csoportja egészen másképp vélekedett a csak minden második afrikai elköltöztetését kilátásba helyező tervről. Ők elégedettségüket jelezték az egyezmény lemondása miatt a Benjámin Netanjahuval tartott mintegy kétórás találkozón. Ezen a kormányfő hangsúlyozta, hogy célja a néhány éve Izraelbe érkezett, főként eritreaiak és szudániak kitelepítése, noha arra a ynet szerint nem kapott pontos választ a hallgatóság, hogy hová fogják vinni őket.



Netanjahu kedden az Új Alapítvány Izraelért nevű szervezetet azzal vádolta, hogy Ruanda kormánya miattuk mondta le az afrikaiak befogadását ígérő egyezséget.



A kormányfő parlamenti vizsgálóbizottság felállítását sürgette az Új Alapítvány Izraelért ellen. David Amsalem, a kormánykoalíció elnöke szerint "a külföldi kormányoktól és Izraellel szemben ellenséges tényezőktől, köztük Soros György alapítványaitól is pénzhez jutó szervezet veszélyezteti Izrael biztonságát és jövőjét zsidó államként".



Kedden - a pészahi ünnepnapok ellenére - számos izraeli politikus is megszólalt. A kormányzó Likudhoz tartozó Cipi Hotoveli külügyminiszter-helyettes és Gideon Saar volt belügyminiszter üdvözölte a hét eleji döntés lemondását, és hasonlóképpen vélekedett Naftali Bennet oktatási miniszter is. Szerinte Izrael a megállapodással arra teremtett volna precedenst, hogy letelepedést biztosít "illegális beszivárgóknak".



Avi Gabbaj, az ellenzéki Munkapárt vezetője a Facebookon azt hangoztatta, hogy szerinte Netanjahu "a vezetés hiányát, a gyávaságot, a felelősség hárítását, a közösségek elleni izgatást, a döntéshozatali képtelenséget és a teljesítőképesség hiányát" bizonyította hétfői döntésének visszavonásával.

MTI