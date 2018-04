Puigdemont ügyvédje szerint várható volt a döntés

2018. április 3. 20:54

Várható volt, hogy Carles Puigdemont leváltott katalán elnök kiadatási eljárásának kezdeményezése mellett dönt a németországi Schleswig-Holstein tartomány főügyészsége - nyilatkozta a szeparatista politikus ügyvédje RAC1 katalán rádióadónak kedden.

"Az lett volna hír, ha az ellenkezőjét kérik" - fogalmazott Jaume Alonso-Cuevillas kommentálva, hogy a tartományi főügyészség szerint a katalán politikust át lehet adni a spanyol hatóságoknak, és ezért kezdeményezték a tartományi felsőbíróságnál a kiadatási eljárás megindítását.



Hangsúlyozta, hogy reményei szerint a bíróság el fogja utasítani védence kiadatását.



Az ügyvédhez hasonló véleményt fogalmazott meg több, a témában megszólaló katalán függetlenségpárti politikus is a német főügyészségi álláspont megismerését követően.



A spanyol miniszterelnök viszont nem kívánta kommentálni mindezt, és mint mondta, továbbra is tartja magát ahhoz, hogy nem értékeli az igazságügyi szervek határozatait.



Az Algériában tárgyaló Mariano Rajoy egy sajtótájékoztatón azt mondta: tiszteletben fogják tartani a német igazságszolgáltatás döntését.



A kormányfő megjegyezte: Európa olyan országok "morális és demokratikus" térsége, amelyek tiszteletben tartják az emberi jogokat, a jogállamiságot, és a hatalmi ágak szétválasztását.



Carles Puigdemont leváltott katalán elnököt március 25-én vették őrizetbe Schleswig-Holstein tartományban, két nappal azután, hogy a spanyol legfelsőbb bíróság kiadta az európai elfogatóparancsot ellene.



A több mint öt hónapja önkéntes száműzetésben lévő politikussal szemben lázadás és közpénz hűtlen kezelése miatt emeltek vádat a tavaly október 1-jén alkotmányellenesen megtartott függetlenségi népszavazás megrendezése és a katalán függetlenségi nyilatkozat elfogadása után.



Az elmenekülés veszélye miatt a német tartomány főügyészség kezdeményezte a volt elnököt kiadatási őrizetbe helyezését is.

MTI