Befejeződött a Budapest-Esztergom vasút villamosítása

2018. április 3. 22:06

Hétfőtől Budapest és Esztergom között villamos vontatású Flirt vonatok közlekednek, ezzel ismét csökken a vonalon a menetidő - mondta Völner Pál (Fidesz) kedden az esztergomi vasútállomáson tartott sajtótájékoztatón.

A térség országgyűlési képviselője és képviselő-jelöltje kiemelte, az idén 122 éves vasútvonal történetében 2011-ben kezdődött a legnagyobb léptékű fejlesztés, amelynek jelentős állomása a szakasz teljes villamosítása.



Schwartz István, a MÁV-START Zrt. általános vezérigazgató-helyettese elmondta, a felújított vonalon 2016-ban 3,2 millió, majd 2017-ben 3,5 millió ember utazott és az első kéthavi forgalomszámlálási adatok szerint 2018-ban további nyolc százalékos bővülésre lehet számítani.



A vezérigazgató-helyettes kiemelte, a Flirt motorvonatokat jól fogadta a közönség, vonalain 6-12 százalékos utaslétszám-növekedést figyeltek meg. A Budapest-Esztergom vonal villamosításával a korábban 1 óra 28 perces menetidő 1 óra 9 percre csökkent, majd a májustól induló, sűrűbb menetrenddel egy óra két perc lesz az utazás ideje.



Somodi László, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vasútfejlesztési igazgatója emlékeztetett rá, hogy a Rákosrendező-Esztergom közötti 2. számú vasútvonal villamosítási és kapcsolódó építési munkálatai 2016 nyarán kezdődtek. A beruházással 51 kilométeren valósult meg a vasútvonal villamosítása.



Közölték, a teljes vonalon üzembe helyezték az új D55 típusú biztosítóberendezéseket. A villamosítási és kapcsolódó építési munkákat magában foglaló beruházás befejezése 2018 őszén várható. A projekt teljes költsége eléri a 120 milliárd forintot.

Flirt motorvonat érkezik a felújított esztergomi vasútállomásra 2018. április 3-án. MTI Fotó: Máthé Zoltán



A felsővezeték építésén túl befejeződtek Istvántelek alállomás bővítési munkái, átépült Angyalföld állomás vágányhálózata, elkészült Angyalföld-Újpest között a második vágány és a Rákosrendező-Angyalföld közötti vágány építése.



Dorogon befejezték a második vágány építését, a beruházás befejezéséig a vontatási alállomás, valamint az autóbuszforduló és a hozzátartozó utak építési munkáival is elkészül a kivitelező.



A vonal korszerűsítésével egyidejűleg Esztergom vasútállomását is átépítették. Még zajlik a buszforduló és hozzátartozó megközelítő utak, a Baross utca és az állomási előtér átépítése, továbbá két új körforgalom is elkészül a következő hónapokban.

MTI