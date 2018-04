Karácsony: mindenki számára elérhető iskolarendszer kell

2018. április 4. 13:21

Az MSZP-Párbeszéd mindenkinek elérhető és minden gyermeknek a felemelkedéshez esélyt jelentő iskolarendszert hozna létre április 8-a után - közölte a két párt közös miniszterelnök-jelöltje szerdán Budapesten sajtótájékoztatón.

Karácsony Gergely - miután szakszervezeti vezetőkkel, oktatáskutatókkal és a Tanítanék mozgalom képviselőivel egyeztetett - azt mondta, olyan oktatási reformot hajtanak végre, amely a gyerekeknek, a szülőknek és a pedagógusoknak is jó lesz.



Mindenki Magyarországát szeretnénk létrehozni - fogalmazott, hozzátéve, ezért a mindenkinek elérhető iskolarendszer az egyik legfontosabb céljuk.



A Párbeszéd politikusa szerint "ma a magyar oktatási rendszer szembemegy az autópályával". Ma, amikor a tudáshoz való hozzáférés az egyik legfontosabb társadalmi kérdés, akkor az Orbán-kormány a tudás leértékeléséről döntött azzal, hogy szűkítette az oktatáshoz való hozzáférést - magyarázta, a fejlett világ legigazságtalanabb oktatási rendszerként jellemezve a magyart.



Karácsony Gergely közölte, április 8. után sok apró lépéssel, párbeszédben az érintettekkel a többi között csökkentik a diákok és a pedagógusok terhelését; negyedével csökkentik, valamint átalakítják a tananyagot, hogy a lexikális tudás helyett a való életben használható kompetenciákat erősítsék.



A Párbeszéd társelnöke azt mondta, újra kinyitják a felsőoktatás kapuit, ingyenessé teszik az első diplomát, növelik a gimnáziumi férőhelyeket. Karácsony Gergely szerint mindehhez jobban megfizetett pedagógusokra van szükség, ezért vállalják, hogy a jelenlegi költségvetési ráfordításokat legalább 30 százalékkal emelik.



Hangsúlyozta, a pedagógusok, az oktatók, valamint az ellenzéki pártok által aláírt oktatási minimum az MSZP-Párbeszéd számára is egy origó. Április 8. után ezt az oktatási minimumot akarják valósággá tenni - jelezte.



Daróczi Gábor, Karácsony Gergely árnyékkormányának oktatási minisztere arról beszélt, hogy április 9-én is nyugalom lesz, nem fogják az oktatást jobbra-balra rángatni és szeretnének mindenkit megnyugtatni, hogy igazi és valódi lelkiismereti és gondolati szabadság van.



Szólt a leterheltség csökkentéséről, mert szerinte a mai iskola nagyon elszakadt a valóságtól, attól, amire a mai világban szükség van.



Daróczi Gábor ígéretet tett arra, hogy az oktatásirányítás átalakításába bevonják az érintetteket.



Karácsony Gergely több kérdés is kapott a választási együttműködésről, a visszaléptetésekről. Arra a kérdésre, tesznek-e új ajánlatot az LMP-nek, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje azt mondta, már nagyon sok ajánlatot fogalmaztak meg az LMP-nek. Részletekről nem beszélt, 16 óra türelmet kért.



Arra a felvetésre, hogy az LMP-t váratlanul érte az MSZP-Párbeszéd kedd esti ajánlata, Karácsony Gergely közölte, őket is váratlanul érték azok az újságcikkek, amelyek nem létező tárgyalások nem létező eredményeiről számoltak be.



Kérdezték arról is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a Ludovika Campus átadóján azt mondta, a migráció kiemelten veszélyezteti Budapestet. A politikus azt mondta, Budapestet leginkább a Fidesz veszélyezteti.



Szerinte Budapesten arra van pénz, ami a miniszterelnöknek fontos. Van Ludovikára pénz, van a Liget-projektre pénz, a Várba költözésre, de azokra a beruházásokra, amelyek a budapestieknek lenne fontos, azokra nincs pénz - mondta. Hozzátette: lehet, hogy a fővárosiak jobban örültek volna, ha az életveszélyes 3-as metrót sikerült volna felújítani az elmúlt nyolc évben.



A budapestiek életminőségére Orbán Viktor jelenti a legnagyobb veszélyt - hangoztatta Karácsony Gergely.

MTI