Újabb előrehozott választások jöhetnek Koszovóban

2018. április 4. 14:14

A koszovói miniszterelnök nem zárja ki az előrehozott választások lehetőségét

Nem zárja ki az előrehozott választások lehetőségét Ramush Haradinaj koszovói miniszterelnök azt követően, hogy a kormánykoalíció elveszítette többségét a pristinai törvényhozásban.

A koszovói miniszterelnök szerdán sajtótájékoztatón jelentette be, hogy amennyiben a kormánykoalíció többi pártja is támogatja a legnagyobb ellenzéki párt, a Koszovói Demokrata Szövetség (LDK) parlamenti választások megtartására vonatkozó kezdeményezését, akkor azt az általa vezetett Szövetség Koszovó Jövőjéért (AAK) sem fogja ellenezni.



A kormánykoalíció a múlt héten veszítette el többségét a 120 tagú képviselőházban, miután a szerb kisebbségi képviselők kiléptek a kormányból. A szerb politikusok azért döntöttek így, mert a múlt hétfőn a koszovói hatóságok letartóztatták, majd kiutasították Koszovóból Marko Djuricot, a szerb kormány Koszovó-ügyi irodájának a vezetőjét.



Emellett egy másik belpolitikai botrány is megrázta a kormányt a napokban. A múlt csütörtökön a koszovói rendőrség hat török állampolgárt fogott el és adott ki Ankarának, akik állítólag az Egyesült Államokban élő Fethullah Gülen muzulmán hitszónok terrorszervezetnek nyilvánított nemzetközi hálózata által pénzelt iskolákban dolgoztak. A koszovói kormányfő egy nappal később menesztette Flamur Sefaj belügyminisztert, valamint Driton Gashit, a titkosszolgálat vezetőjét, mert a tudta nélkül szervezték meg az akciót.



Koszovóban a legutóbb tavaly júniusban tartottak előrehozott választást a kormány elleni bizalmatlansági indítványt követően, és az új kabinetet csak hosszas egyeztetések után, szeptemberben sikerült megalakítani. Amennyiben újra előrehozott választást tartanának, az tovább késleltetné a Belgrád és Pristina között egyébként is hosszú ideje és eredménytelenül húzódó egyeztetéseket, de lassítaná az ország európai integrációját és a szükséges reformok megvalósítását is.

MTI