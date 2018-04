Dömötör: Nekik nem Magyarország az első

2018. április 4. 14:17

Most vasárnap arról is döntünk, hogy Magyarország megmarad-e független országnak - mondta újságíróknak nyilatkozva a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára.

Dömötör Csaba szerdán azt közölte: sok év munkája és sokak munkája van abban, hogy Magyarország már a saját lábán áll, nem kiszolgáltatott, ezért nem is zsarolható. Ha nem nemzeti kormánya lenne az országnak, akkor ez megváltozna - fűzte hozzá.



"Velünk szemben egy gazdasági spekuláns és kiterjedt hálózata áll" - mutatott rá -, ez a hálózat kiterjed az ellenzéki pártokra is. Ha Soros György emberei alakítanának kormányt, mint ahogy az egyes környező országokban megtörtént, akkor nekik lenne döntő szavuk a pénzügyekben, a rezsiügyekben, és ami a legfontosabb, a bevándorlás-politikában is - mondta. "Nekik nem Magyarország az első, hanem a nyílt társadalom, és az abban rejlő biznisz" - jelentette ki.



Ilyen körülmények között, akinek számít az ország függetlensége és biztonsága, csak a kormányra és a kormánypártokra számíthat - hangsúlyozva, hozzátéve: a választás tétje messze túlmutat a szokásos belpolitikai vitákon, ezért minden ember támogatását kérte.

MTI