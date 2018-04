Négy nagyberuházás kezdődik Győrben

2018. április 4. 14:20

Négy nagyberuházás kezdődik a Modern városok program (MVP) keretében Győrben, a beruházások összértéke mintegy 28,6 milliárd forint - közölte a Miniszterelnökség megyei jogú városok fejlesztésének végrehajtásáért felelős államtitkára szerdán sajtótájékoztatón, a győri városházán.

Simon Róbert Balázs elmondta, hogy a vízi élménypark kialakításának, az új sporthotel építésének, a közlekedési infrastruktúra átalakításának és a Petz Aladár Megyei Oktató Kórháznál lévő háromszintes parkoló kialakításának előkészítésére összesen 1 milliárd 186 millió forint áll rendelkezésre.



Az államtitkár, a térség fideszes országgyűlési képviselője emlékeztetett: Orbán Viktor miniszterelnök az MVP keretében tavaly április 28-án írt alá megállapodást Borkai Zsolt (Fidesz-KDNP) polgármesterrel. A megállapodás 18 projektet tartalmaz, ezek a közlekedést, a turisztikát, a kulturális infrastruktúrát, az egészségügyet, a felsőoktatást és a szabadidős tevékenységeket érintik.



Győrben a Xantus János Állatkert és a Győri Nemzeti Színház fejlesztésének előkészítése már megkezdődött. Előbbire eddig 1 milliárd 80 millió forint, utóbbira 1 milliárd 55 millió forint érkezett.



A vízi élménypark kialakításának előkészítésére 366 millió forint áll rendelkezésre, a beruházás összértéke 8,5 milliárd forint. A fürdőfejlesztés keretében a meglévő gyógy- és élményfürdőt megújítják, emellett rendezik a fürdő körül az árvízvédelmi és a parkolási rendszert. A kivitelezés várhatóan 2020-ban fejeződik be.



A belvárosi közlekedési rendszer átalakításának tervezésére, előkészítésére 45 millió forintot fordítanak. Ennek a beruházásnak az összértéke várhatóan 15 milliárd forint lesz.



Az olimpiai sportpark közelében épülő sporthotel építésének előkészítése 65 millió forintba kerül, a kivitelezés összértéke 3,1 milliárd forint lesz. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórháznál kialakítandó háromszintes parkolólemez építésének előkészítésére pedig 710 millió forint áll rendelkezésre, ez a beruházás mintegy kétmilliárd forintba kerül majd - sorolta Simon Róbert Balázs.



Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára, aki szintén a térség fideszes országgyűlési képviselője, az új parkolólemezről azt mondta, hogy a jelenlegi 360-380 férőhelyet 560-ra bővítik, emellett a kórház területén 41 parkolóhelyet alakítanak ki. A beruházás a tervek szerint a jövő év végére fejeződik be.



Borkai Zsolt polgármester a sporthotelről azt mondta, hogy a leendő háromcsillagos épület 2020-ban készül majd el, s rehabilitációs központot is kialakítanak benne a sportolók számára.



Simon Róbert Balázs kitért arra, hogy a Modern városok program keretében a 23 megyei jogú városban mintegy 250 projekt valósul meg, több mint 3500 milliárd forint értékben. Ezek mintegy háromnegyedét hazai költségvetési, a maradékot pedig európai uniós támogatásból fedezik. A Miniszterelnökség tavaly 146 milliárd forintot fizetett ki, idén április 1-jéig pedig több mint 110 milliárd forintot.

MTI