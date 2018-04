Megújulnak a Makovecz épületek Sárospatakon

2018. április 4. 14:23

Több mint 1,7 milliárd forintból újulnak meg a Makovecz Imre tervezte épületek és ivókutak Sárospatakon, ebből az összegből három különböző beruházás valósul meg - közölte Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkára a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sárospatakon szerdán.

A kormány 2015-ben döntött arról, hogy a neves építész, Makovecz Imre örökségét kiemelten kezeli, életművét a magyar értéktár részévé teszi, valamint döntöttek arról is, hogy munkásságát be kell építeni a közművelődési szakemberek képzésébe - mondta a programban érintett egyik épületben, az Árpád Vezér Gimnáziumban megtartott sajtótájékoztatón a helyettes államtitkár.



Hozzátette: a kabinet határozott arról is, hogy ahol szükséges, a Makovecz-épületeket felújítja, a tervekben megmaradt elképzeléseket megvalósítja. 2016 és 2018 között 9,6 milliárd forintot ítéltek meg ezekre a beruházásokra, a következő két esztendőben évente 1,4 milliárd forintot költenek az eredetileg kitűzött célok megvalósítására.



A helyettes államtitkár kiemelte: ebből 24 helyszínen 30 projekt valósul meg, közülük három Sárospatakon, 1,7 milliárd forint értékben.



Egy 2016-os kormánydöntés eredményeként A Művelődés Háza és Könyvtára teljes felújítására 1,3 milliárd forintot ítéltek meg, az Árpád Vezér Gimnázium megújítására 400 millió forintot lehet fordítani, amelyet a fenntartó Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) további 100 millió forinttal egészít ki. Az előbbi épületet 35, az utóbbit 25 éve adták át - emlékeztetett Latorcai Csaba.



Hozzáfűzte: ezeken kívül 10 millió forintból felújítják a Makovecz tervezte ivókutakat is Sárospatakon.



Hörcsik Richárd sárospataki országgyűlési képviselő beszédében kiemelte: Makovecz Imre keze nyomát több tucat épület őrzi Sárospatakon, amelyek erőteljesen meghatározzák a zempléni város arculatát. "Az idő vasfoga" azonban kikezdte ezeket az emblematikus építményeket, ezért nagyon fontos az a kormányzati támogatás, amelyből ezek megújulhatnak.



A honatya emlékeztetett arra, hogy A Művelődés Házát és Könyvtárát, 1983-as átadása után az építész szakma a kairói nemzetközi építésztalálkozón a világ 10 legszebb új építésű épülete közé választotta. Makovecz Imre a városban végzett magas nívójú munkája miatt 2007-ben Sárospatak díszpolgára lett.

MTI