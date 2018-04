Lengyel Történelmi Múzeum épül Varsóban

2018. április 4. 16:55

Az ország legnagyobb múzeuma lesz a Lengyel Történelmi Múzeum, az intézmény várhatóan 2020-ig nyílik meg Varsóban - jelentette be egy szerdai rádióinterjúban Jaroslaw Sellin lengyel kulturális miniszterhelyettes.

Sellin felidézte: a Lengyel Történelmi Múzeum 2006 óta működik, de székhely, telek nélkül. Ezzel arra utalt, hogy a tárgyakat, emlékeket összegyűjtő, külső tárlatokat szervező, a lengyel történelem népszerűsítésével foglalkozó intézménynek évek óta csak egy kisebb épület áll rendelkezésre Varsó belvárosában. Évekig gondot okozott ugyanis a megfelelő helyszín kiválasztása.



A miniszterhelyettes arra emlékeztetett, hogy a múzeumot nemrégen kezdték építeni Varsóban, a Visztula bal partján álló 19. század eleji erőd, a Citadella területén. Arra vonatkozóan, hogy az intézményt az eredeti tervek szerint novemberben, Lengyelország függetlenségének 100. évfordulója alkalmából adták volna át, Sellin elmondta: az időpont minden bizonnyal 2019-2020-ra tolódik el, egyes részeket viszont korábban is átadhatnak.



A Lengyel Történelmi Múzeum kiállítási területe országos viszonylatban a legnagyobb lesz és a második világháború óta a legdrágább kulturális beruházásról van szó.



A múzeum kiállítótermei a korábban ismertetett tervek szerint csaknem 7 ezer négyzetméternyi területet foglalnak el. Az intézmény része lesz a Citadellában már részben létesített múzeumi negyednek, amely magában foglalja majd többek között a Lengyel Hadtörténeti Múzeum új épületét, valamint a 2015-ben megnyílt Katyni Múzeumot is.



A Lengyel Történelmi Múzeum közel 500 millió zlotys (mintegy 37 milliárd forintos) beruházásként épül. A tárgyi emlékeket jelenleg is gyűjtik, a kiállítások a már létező lengyelországi múzeumok egyes kiemelkedő műkincseit is egy helyen összpontosítják. A tervek szerint multimediális eszközök felhasználásával időrendi és tematikus bontásban egyaránt szemléltetik majd Lengyelország több mint ezer éves történetét az új épületben.

MTI