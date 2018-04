Rekordszámú ügy az Emberi Jogok Európai Bíróságánál

2018. április 4. 22:09

Rekordszámú ügyet sikerült lezárnia tavaly az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB), s ezzel párhuzamosan jelentősen csökkent a függőben lévő beadványok száma az utóbbi évekhez képest - derült ki a strasbourgi székhelyű bíróság szerdán közzétett éves jelentéséből.

Az Európa Tanács (ET) égisze alatt működő bírói testületnek 3691 ügyet sikerült tavaly lezárnia, ez számottevő növekedés a 2016-os 2066-hoz és a 2015-ös 1537-hez képest. A függő ügyek száma 7584-re csökkent a korábbi 9941-ről és a csúcsot jelentő, 2012-es 11 099-ről.



Az EJEB arról számolt be, hogy ezen függő ügyek között nagyjából 1400 olyan, nagy jelentőségű eljárás van, amely "fontos strukturális problémákkal" foglalkozik.



A tájékoztatás szerint a növekedés egyebek mellett a szervezeti reformoknak, illetve a nemzeti hatóságokkal folytatott fokozott együttműködésnek köszönhető.



Mint írták, több országban is jelentős előrelépés történt bizonyos, régóta fennálló kérdésekben, a börtönök túlzsúfoltságában, az elhúzódó jogi eljárásokban és a rendőri túlkapásokban, ugyanakkor fontos kérdések várnak még megoldásra.



A legtöbb új panasz Oroszországból (370), Törökországból (138), Romániából (110) és Ukrajnából (109) érkezett tavaly, míg Magyarországról 61.



A lezárt ügyek számában toronymagasan Olaszország (2001) vezet, amelyet Magyarország (296), Oroszország (254) és Románia (144) követ.



Szakértők szerint a lezárt magyar esetek szokásosnál lényegesen magasabb számát az magyarázza, hogy olyan új jogorvoslati eljárásokat vezettek be Magyarországon a börtönök túlzsúfoltságával kapcsolatos ügyekben, amelyek alkalmasak lehetnek a panaszosok sérelmeinek hazai orvoslására.



Oroszország 1689, Törökországnak 1446, Ukrajnának 1156, Romániának pedig 553 függő ügye van. Magyarország esetében ez a szám 205.



Az orosz állammal szemben 14,5 millió euró kártérítést ítélt meg tavaly a törvényszék, ezt követte Olaszország 12,5 millió euróval, Törökország 11,5 millióval és Szlovákia 5,9 millióval. Magyarországnak nagyjából egymillió eurót kellett kifizetnie kártérítésként 2017-ben.



A strasbourgi székhelyű Európa Tanács 47 országot tömörítő - az Európai Unió intézményrendszerétől teljesen különálló - szervezet, amely elsősorban a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok érvényesítése érdekében tevékenykedik. Az EJEB olyan ügyekben járhat el, amelyekben a panaszos már minden jogi lehetőséget kimerített a saját hazájában, és állítása szerint sérelmet szenvedett az Emberi Jogok Európai Egyezményében foglalt valamelyik joga.

MTI