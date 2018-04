A magas részvétel csökkenti a kisebb pártok esélyeit

2018. április 5. 09:12

Ha a mostani választáson a részvétel magasabb lenne, mint a 2014-esen, az komoly próbatételt jelentene a kisebb pártoknak - mondta Fodor Csaba, a Nézőpont Intézet vezető elemzője csütörtök reggel az M1 aktuális csatornán.

Az elemző szerint a magas részvételi arány "rosszul érintheti" a Demokratikus Koalíciót és az LMP-t is, az MSZP-nek pedig arra kell ügyelnie, hogy minél több helyen az ő jelöltjei maradjanak "állva"; ha sok egyéni választókörzetben azt tapasztalják a baloldali szimpatizánsok, hogy nem tudnak az MSZP-re szavazni a visszalépések miatt, akkor elképzelhető az is, hogy a párt a listás szavazatokat sem tudja "learatni" - vélekedett Fodor Csaba.



Hozzátette, a pártok a kampány- és a párttámogatást is veszélyeztetik a visszalépésekkel.

MTI - M1