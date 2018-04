Megújul és kibővül a Szent Angéla ferences iskola

2018. április 5. 13:12

Megújul és kibővül a II. kerületi Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium; a hamarosan induló fejlesztésre a kormányzat két milliárd forint támogatást ad az egyházi oktatási intézménynek.

A beruházás részleteit Varga Mihály és Gulyás Gergely, a Fidesz-KDNP országgyűlésiképviselő-jelöltjei jelentették be csütörtökön az iskola könyvtárában. Varga Mihály a II. kerületi központú 4-es, míg Gulyás Gergely a XII. kerületi központú 3-as számú választókerület jelöltje. Az Ady Endre utcai iskola utóbbi területén van, közel a két választókerület határához, így mindkét városrészből járnak ide fiatalok.



Varga Mihály azt mondta, a támogatásból az iskolában egy új közösségi tér épül, és ez az aula alkalmas lesz arra, hogy rendezvényeiknek méltó helyszíne legyen. A forrásból továbbá egy természettudományi szaktantermi szárnyat is kialakítanak, ahol a XXI. századi keretek között lehet majd kutatni, valamint az iskola könyvtára is megújul, méltó helyszínre költözik.



Emlékeztetett, a mostani beruházás folytatása a két éve megkezdett fejlesztési programnak; akkor 170 millió forintos uniós pénzből napelemes rendszert építettek az intézmény energiaellátásának javítására. Felidézte továbbá, hogy az iskola két épületében már kicserélték a nyílászárókat is.



Azt hangoztatta, a városrészben számos magas színvonalú iskola működik, melyek - a több mint két évtizede működő Szent Angéla ferences iskolához hasonlóan - olyan értékeket közvetítenek, melyekre a diákok egész életükben támaszkodhatnak.



Varga Mihály azt is mondta, a mostani fejlesztés nem egyedülálló a kerületben. A Pasaréti úti Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnáziumnak az állam megvásárolja a szomszédos telket, hogy ott új tornatermet építsenek.



Közölte, támogatják még a Dunamelléki Református Egyházkerület fenntartásában működő, Lorántffy Zsuzsanna utcai Baár-Madas Református Gimnázium, valamint a mellette álló Gyökössy Endre Református Óvoda fejlesztését is, továbbá a Szemlőhegy utcai és a pesthidegkúti Községház utcai óvoda modernizálását is.



Kitért arra is, hogy a pesthidegkúti Gyermekek Háza alapítványi iskola új helyre, a Völgy utcába költözik, és itt már nem csak általános iskolaként, hanem gimnáziumként működhet tovább. Az integrált nevelést biztosító intézmény célkitűzése, hogy minden tanuló számára hatékony, tanulási esélyegyenlőséget biztosító iskolai környezet alakítsanak ki.



A II. kerületben folyamatosan nő a gyermeklétszám és ezzel lépést kell tartania az oktatási kormányzatnak és az önkormányzati vezetésnek - mondta.



Gulyás Gergely azt mondta, a kormány az elmúlt években a gazdaság bővülő forrásaiból iskola-, óvoda-, illetve bölcsődefejlesztésre jelentős forrásokat fordított. Hozzátette: a II. és a XII. kerületben is "kellemes gond", hogy több a gyermek, mint a hely, ezért férőhelybővítés kell.



Ezzel összefüggésben a javuló demográfiai adatokról beszélt, melyek szerinte reménykedésre adhat okot. Nyolc éve még 1,23 volt a száz nőre jutó átlagos gyermekszám, ez az adat csaknem 1,5-re javult, és bár ez még mindig messze van a természetes népességnövekedéstől, de egy pozitív irányú folyamatot mutat - mondta.



Gulyás Gergely szerint az egyházi iskoláknak kiemelt szerepe van a magyar oktatási rendszerben, és ezen intézmények száma 2010 óta megduplázódott, 7 százalékról csaknem 14 százalékra emelkedett.



Dobszay Benedek ferences szerzetes, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány provinciálisa arról beszélt, hogy a rend oktatási tevékenységének ugyan nagy hagyományai vannak Magyarországon, ám akkor vesznek át oktatási intézményeket, ha azokban "valóban jelen tudnak lenni".



Felidézte, hogy a ferences rendnek jelenleg hat közoktatási intézménye van, ebből kettő - a Szent Angéla iskola és egy óvoda - a II. kerületben. Közölte, Esztergomban és Szentendrén gimnáziumot, a gyöngyösi kolostorban az Autista Segítő Központot, valamint Jászberényben szakiskolát működtetnek.



Munkájukat ismertetve fontosnak mondta, hogy egy, a lemaradó diákok felzárkóztatást segítő programot dolgozzanak ki, ami közelebb áll a ferences szellemiséghez, mint az elit oktatás.

MTI