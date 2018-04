MLP:a kormányváltást akarók ne szavazzanak a Jobbikra!

2018. április 5. 13:14

A Magyar Liberális Párt (Liberálisok) felszólítja a kormányváltást akaró szavazókat, hogy ne voksoljanak a Jobbikra, mert azzal szerintük lényegében a jelenlegi szélsőjobboldali, kirekesztő, a Nyugattól elforduló és bezárkózó illibeárlis építkezés folytatódna.

Sermer Ádám, az ellenzéki párt elnökhelyettese csütörtökön Budapesten tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, a demokratikus választóknak nem elég taktikusan voksolniuk, hanem erkölcsösen is kell szavazniuk, a Jobbik pedig több szempontból is vállalhatatlan ebből a szempontból.



Kiemelte, a Jobbik számtalanszor érvelt azzal, hogy a Fidesz gyakorlatilag az ő javaslataikat megvalósítva kormányoz, ami azt mutatja, hogy a két párt célkitűzései megegyeznek.



Emellett sokat elárul a Jobbik valódi arcáról, a néppártosodás hazugságáról, hogy korábban semmilyen formában nem léptek fel a holokauszttagadás és a rasszista kijelentések ellen - fejtette ki Sermer Ádám, majd aláhúzta, a Jobbik most is "undorító módon összekacsint" a szélsőséges Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalommal, amikor a szervezet korábbi vezetőjét, Toroczkai Lászlót az országos lista 64. helyén szerepelteti.



A Liberálisok elnökhelyettese szerint ez is azt bizonyítja, hogy amennyiben a Jobbik kerülne hatalomra, akkor azt a vallásszabadságot és gyülekezési jogot korlátozó, az embereket szexuális hovatartozás alapján megkülönböztető programot valósítaná meg, amit Toroczkai László képviselt Ásotthalom polgármestereként. A demokratikus szavazóknak pedig nem lehet érdeke, hogy akár csak a töredéke is megvalósuljon az ásotthalmi modellnek - tette hozzá.



Sermer Ádám a liberális szavazóktól azt kérte, hogy listás szavazataikat a Karácsony Gergely vezette MSZP-Párbeszédre adják le, amely mögött ott van "az egyetlen valódi liberális párt" támogatása is, a liberálisokat pedig a listán 15. helyen szereplő Bősz Anett ügyvivő képviselheti.



Az ellenzéki politikus kérdésre válaszolva hozzátette, úgy gondolják, a választók mindenhol el tudják majd dönteni, hogy az egyéni jelöltek esetében - a Jobbik kivételével - melyik ellenzéki indulóra kell szavazniuk.

MTI