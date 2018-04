Thürmer: fizessenek a gazdagok!

2018. április 5. 15:57

A Munkáspárt kész lenne támogatni mindenkit, aki zászlajára tűzi, hogy fizessenek a gazdagok, de ezt egyedül ők képviselik - a Magyar Munkáspárt elnöke csütörtökön Salgótarjánban.

Thürmer Gyula sajtótájékoztatóján hangoztatta: eltelt harminc év, ideje lenne elgondolkozni, miért lettek milliárdosok egyesek, és miért váltak milliók szegénnyé. A Munkáspárt egyszeri, 45 százalékos vagyonadót vezetne be, emellett beállítaná a bérplafont is, amely szerint senki sem keresne többet a minimálbér tízszeresénél - közölte.



Sokat kaptak az emberek az elmúlt években, de senki sem kapott annyit, amennyire igazából szüksége van - mondta. Kiemelte: 200 ezer forintos minimálbért adnának adómentesen, 100 ezer forintos minimális nyugdíjat, ingyenes gyógyszert 65 éves kor fölött, a fiatalok első munkahelyét garantálná az állam, és szociális lakások is épülnének.



Ha van lakása, van munkája, akkor fog majd arról dönteni, hogy külföldre megy vagy ittmarad - fogalmazott.



Szólt arról is, többet kell költeni a kórházakra, a betegekre, az orvosokra, az ápolónőkre, "érjük el, hogy az orvos ne azt kérdezze, mennyi pénzed van, hanem azt, hogy mi a bajod". Fontosnak nevezte azt is: az egészségügy maradjon az államé és legyen ingyenes.



Thürmer Gyula arról is beszélt: tiltakoznak az ellen, ami választási kampány címén folyik, mert becsapják, félrevezetik az embereket, és elítélik a visszalépéseket is, mert azt a választók elárulásának tartják.



Arra kérte a választókat, olyan embereket küldjenek a parlamentbe, akik őket képviselik, akik ismerik a munkájukból élők életét, "akik ismerik, milyen nehéz ma szegénynek lenni, akik ismerik a pályakezdő, munka nélkül szenvedő emberek életét, akik ismerik azoknak a gondjait, akik külföldre kényszerülnek".



Az elnök arra a kérdésre, hogyan ítéli meg, hogy a Nógrád megyei 1. számú, salgótarjáni választókerületben 36 jelölt neve szerepel a szavazólapon, azt válaszolta: olyan kritériumokat kellene megszabni az induláshoz, amelyek nem tennék ezt lehetővé. Emögött döntően a kamupártok állnak - mondta, hozzátéve: az államnak kell garantálnia, hogy pénzért ne lehessen indulni.



Kitért arra is, hogy a harminc éve működő Munkáspárt jelöltjei az elmúlt két évben kétszáz időközi választáson vettek részt.

Nagy Attila, a Munkáspárt országgyűlési képviselőjelöltje (középen j), mellette Thürmer Gyula pártelnök sajtótájékoztatót tart Salgótarján főterén 2018. április 5-én. MTI Fotó: Komka Péter



MTI