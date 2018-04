Hidvéghi: mindenki Soros zsebében van

2018. április 5. 15:59

Mára mindenki Soros zsebében van, csak a Fidesz áll vele szemben - mondta Hidvéghi Balázs, a kormánypárt kommunikációs igazgatója csütörtökön a közmédiának.

Úgy fogalmazott: a baloldalról eddig is tudták, hogy Soros megrendelésére végrehajtaná a kvótákat, elfogadná a betelepítéseket, "egy migránspárti politikát folytatnak".



Mára azonban a Jobbikról is kiderült - folytatta -, hogy a hatalomért és a pénzért mindenre képes, még arra is, hogy beálljon a bevándorláspárti erők mögé. Gyöngyösi Márton jobbikos országgyűlési képviselő migrációpárti nyilatkozata egy nyílt bizonyíték erre, egy üzenet a migrációt támogató erőknek, hogy a Jobbikra is lehet számítani a "Soros-terv" végrehajtásában - mondta Hidvéghi Balázs.



A politikus szavai szerint mostanra gyakorlatilag nincs különbség a baloldal és a Jobbik álláspontja és politikája között ebben a kérdésben, mindkét oldal bevándorlóországgá tenné Magyarországot, "mi pedig ez ellen harcolunk".



Ezért a Fidesz a vasárnapi parlamenti választáson mindenkitől mindkét szavazatát kéri, mert látható, hogy "az ellenzék teljes egészében Soros zsebében van, és csak a Fideszre lehet számítani az ország védelmében" - közölte a kommunikációs igazgató.



A Fidesz szeretné megőrizni Magyarországot magyar országnak, ahogyan a közösen elért eredményeket is - tette hozzá.



Szerinte ha az ellenzék lehetőséget kapna, csak egy gyenge, külföldről könnyen befolyásolható kormányt tudna alakítani. Mivel azonban egyre nő a nyomás Brüsszel részéről, nem lehet tévedni, nem szabad egy gyenge és befolyásolható kormányt választani, hanem egy erős, nemzeti kormányra van szükség - hangsúlyozta.



Hidvéghi Balázs azt is mondta, az összes ellenzéki szereplő bírálta a határkerítést, amit most lehet, hogy kétségbeesetten próbálnak tagadni, de korábbi nyilatkozataik arról árulkodnak, hogy nem tennének meg mindent az ország megvédéséért, a kerítést elbontanák, és engednének a betelepítéseknek.

MTI