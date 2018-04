Bild: Merkel újabb látogatást tervez Donald Trumpnál

2018. április 5. 16:03

Újabb látogatást tervez Angela Merkel német kancellár Donald Trump amerikai elnöknél, a találkozót április végén tarthatják meg - írta csütörtökön a Bild című német lap a hírportálján.

A tervek szerint a német kancellár április 27-én tárgyal az amerikai elnökkel Washingtonban. A látogatásról a diplomácia rendje szerint a meghívó fél tesz majd hivatalos bejelentést, ha sikerül mindent előkészíteni - írta a Bild, felidézve, hogy kormányfő Donald Trumpnál tett tavaly márciusi első látogatását is csak néhány nappal a találkozó előtt jelentették be Washingtonban.



A lap rámutatott, hogy Angela Merkel egy történelmi napon keresheti fel ismét a Fehér Házat, hiszen éppen április 27-re tervezik Mun Dzse In dél-koreai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető találkozóját.



A Bild felidézte, hogy a 2017. március 17-én tartott első Merkel-Trump találkozó nem volt zökkenőmentes, például a kancellárt szállító autókonvojnak várakoznia kellett a Fehér Ház közelében, mert Donald Trump nem készült fel időben a vendég fogadására. Azonban a következő találkozások alkalmával, így a májusi szicíliai G7-csúcson és a júliusi hamburgi G20-csúcson már sokkal jobb volt a hangulat a német kancellár és az amerikai elnök között - tették hozzá.



A tervezett újabb megbeszélés lehetséges témáiról nem írt a lap. Amennyiben valóban megtartják a találkozót, a fő témák között lehet az amerikai importvámok ügye, tekintve, hogy a washingtoni vezetés a tervezett látogatás utáni 4. napig, május 1-jéig adott felmentést az Európai Uniónak az acél és az alumínium megemelt vámja alól.

MTI