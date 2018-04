Matteo Salvini: bevonjuk az Öt Csillag Mozgalmat

2018. április 5. 16:07

Az új olasz kormány megalakításának a parlamenti választásokon győztes jobboldali koalíciótól kell kiindulnia, de a stabil kormány megalakítása érdekében bevonjuk az Öt Csillag Mozgalmat is - jelentette ki Matteo Salvini, a jobboldali szövetséget vezető Liga miniszterelnök-jelöltje a Sergio Mattarella államfővel tartott egyeztetést követően a sajtónak csütörtökön Rómában.

Salvini hangsúlyozta: a cél olyan kormány létrehozása, amely legalább ötéves hivatali idejét kitölti. Ezt a március 4-i választásokon győztes jobboldali koalíciónak kell alakítania, de az Öt Csillag Mozgalom (M5S) bevonására is szükség van, különben nem lehetséges a kormányalakítás - jelentette ki Salvini.



"Nemet mondunk az ideiglenes, improvizált, szedett-vetett megoldásokra" - hangsúlyozta. Hozzátette, olyan római kormányt akar, amellyel Olaszország ismét számít Brüsszelben és nem a német kancellár és a francia elnök párosának európai döntései után fut.



Salvini hozzátette: a következő napokban tovább egyeztet az M5S-szel és az összes többi politikai erővel. Megjegyezte, ha sikerül a tartós kormányalakítás, ez akár a következő tíz évre is szólhatna. Hangsúlyozta, hogy kormányalakítási kudarc esetén a Liga nem fél visszatérni az urnákhoz.



A parlamenti választásokon a jobboldali koalíció kapta a legtöbb szavazatot, több mint 37 százalékot. A szövetség legnagyobb pártja a Matteo Salvini vezette Liga lett, több mint 17 százalékkal. Önálló pártként viszont az M5S kapta a legtöbb voksot, több mint 32 százalékot. Egyikük sem szerzett azonban a kormányalakításhoz szükséges parlamenti többséget.



Az elnöki palotában zajló kormányalakítási konzultációk második napján Sergio Mattarella elsőként a balközép Demokrata Párt (PD) küldöttségét fogadta, amelyet Maurizio Martina ügyvivő főtitkár vezetett. Martina a sajtónak kijelentette, nem kötnek választási szövetséget az M5S-szel, ellenzékbe vonulnak. Megjegyezte, hogy az M5S és a Liga már felosztotta egymás között a parlamenti elnöki és bizottsági helyeket, ami a két formáció közötti összhangra utal.



A szintén a jobboldali szövetséghez tartozó Hajrá Olaszország (FI) delegációját Silvio Berlusconi vezette. Berlusconi először kijelentette, hogy a FI elutasítja a "populista, gyűlöletet keltő, az országot elszegényítő, igazságosztással fenyegető erőket", egyértelműen az M5S-re utalva. Ugyanakkor nem zárta ki a megoldáskeresést a kormányalakítás érdekében.



A parlamenti delegációk sorát délután az M5S zárja Luigi Di Maio miniszterelnök-jelölttel, aki korábban minden politikai erő felé nyitottnak mondta magát, egyedül a Silvio Berlusconival közös kormányzást zárta ki. Felmérések szerint az M5S szavazóinak 58 százaléka támogatná, hogy az M5S és a Liga közösen alakítson kormányt.



Sergio Mattarella az esti órákban közleménnyel jelenti be, milyen eredményre jutott az egyeztetések után. Olasz politikai szokás szerint valószínűleg gondolkodási időt kér, időt hagyva a pártoknak a további háttéregyeztetésekre, és a jövő héten újabb konzultációkat tarthat.

