A Jobbik határozott nemzeti érdekképviseletet ígér

2018. április 5. 16:28

A Jobbik kormányra kerülése esetén konstruktív, de határozott nemzeti érdekképviseletet kíván megvalósítani az Európai Unióban - közölte Vona Gábor, a párt miniszterelnök-jelöltje csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.

Az ellenzéki politikus hat pontba sorolta az úgynevezett Európa-csomagját. Ennek elemei között szerepet az attitűd-váltás, amit azzal magyarázott, hogy az elmúlt 14 évben két nagyon rossz stílust látott, a baloldal a teljes behódolás stratégiáját valósította meg, a Fidesz pedig a folyamatos veszekedését. Mint mondta, kijelölne egy uniós ügyekért felelős miniszterelnök-helyettest, az ő dolga lenne az uniós érdekképviselet.



A pártelnök azt mondta: csatlakozna az unió jövőjéről szóló konzultációhoz, mert meggyőződése, hogy a következő egy-két évben húsz-harminc évre eldől a közösség sorsa. Úgy fogalmazott: egysebességes, igazságos, a nemzetek sokszínűségére épülő Európát tud elképzelni. Megerősítette, hogy kitart európai béruniós kezdeményezésük mellett, amely arról szól, hogy Kelet-Közép-Európa is részesülni tudjon az EU gazdasági sikereiből, az itt lévő vállalkozások versenyképessé váljanak, a munkaerő pedig kiszabaduljon a "rabszolgahelyzetből".



Vona Gábor arra is kitért: közölni fogják Brüsszellel a migráció témakörében képviselt álláspontjukat, azt, hogy nem fogadják el a kvótákat, a kerítés marad és határőrséget akarnak felállítani.



Hatodik pontként jelezte: az unióban is támogatni fogják a határon túli magyarok autonómiatörekvéseit. Értékelése szerint a kormány az elmúlt években elmulasztotta ezt felvetni a kétoldalú tárgyalásokon és a nemzetközi szervezeteknél, ezért a Jobbik az EU asztalára akarja tenni a kérdést.



Vona Gábor - a részvételre biztatva - sorsdöntőnek nevezte a vasárnapi választást, ahol szerinte két külön világról lehet dönteni: az egyik "a jelenlegi orbáni világ", amely fullasztó, befelé forduló, leszakadó Magyarországot jelent, a másik egy friss, modern, európai, sikeres, boldog és nyugodt Magyarország lehetősége. Utóbbihoz kérnek bizalmat - mondta.



A Jobbik elnöke a visegrádi négyekre vonatkozó kérdésre a V4-együttműködés Horvátországgal kiegészítését vetette fel és egy állandó parlamenti közgyűlés létrehozását javasolta.



A Gyurcsány Ferenc DK-elnök egyéves szakértői kormányzásról szóló felvetését úgy kommentálta, nem hisz a közvélemény-kutatásoknak, "fekete vasárnap" lesz számukra a mostani. "Arra készülünk, hogy április 8-án a Jobbik megnyeri a választásokat" - hangoztatta.



A Jobbik szavazótáborát érintő kérdésre azt felelte: mindenkinek a szavazatára számítanak, korábbi politikai irányultságtól függetlenül, a jobb- és baloldali megosztottságot pedig okafogyottnak tartja. Arra a kérdésre, hogy egy korábbi írásában papucsállatkákhoz, illetve "moslékzabáló disznókhoz" hasonlított társadalmi csoportokat, azt felelte, ez a kontextusból kiragadott gondolat, és visszautasította, hogy lenne ilyen társadalmi csoport. Szerinte ugyanakkor fennáll a veszélye, hogy ha a Fidesz folytatja, akkor tömegtársadalmat alakít ki és manipulálja az embereket.



A tájékoztatón Z. Kárpát Dániel szóvivő válaszolt a további kérdésekre. Azzal kapcsolatban, hogy Kiss Attila, a párt hódmezővásárhelyi jelöltje lotyónak nevezte egy hanganyag szerint egyik párttársát, azt válaszolta: elfogadhatatlannak tartja a hölgyekkel szembeni hasonló "kommunikációs kirohanásokat". Hozzátette: az ilyen ügyeknek mindig van következménye a pártban, szeretné, ha ez más pártokban is így lenne.



Arra pedig, hogy sajtóhírek szerint Staudt Gábor saját irodáját ajánlhatta fel egy áfacsalásra szakosodott cégnek, úgy reagált: ez teljes mértékben alaptalan, tudomása szerint képviselőtársa megtette a jogi lépéseket az ügyben.

MTI