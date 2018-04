Karácsony: csak az MSZP-P hozhat jobb Magyarországot

2018. április 5. 16:32

A jobb, boldogabb és európaibb Magyarországot ma csak az MSZP-Párbeszéd szövetség képes elhozni a magyar választópolgároknak - mondta a két ellenzéki párt közös miniszterelnök-jelöltje csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón.

Karácsony Gergely közölte, nem céljuk, hanem eszközük a kormányváltás annak érdekében, hogy azt követően Magyarországot jobban kormányozzák és igazságosabb hellyé tegyék.



Csak az MSZP-Párbeszédnek van kidolgozott, részletes kormányprogramja, árnyékkormánya - mondta.



A Párbeszéd társelnöke olyan kormányzást ígért, amely a hétköznapi emberek hétköznapinak tűnő problémái megoldásáról szól. Szerinte ezek a problémák Magyarország nagy nemzeti ügyei és azért akarnak kormányozni, hogy kevesebb legyen a rezsi, az adó, a korrupció és a szegénység, valamint, hogy Magyarország minden polgára úgy érezhesse, Európához tartozik.



Hozzátette: nem azért kérik a választók bizalmát, hogy aztán attól megpróbáljanak megszabadulni egy előre hozott választással.



Azért kérik ezt a bizalmat - folytatta - , mert azt szeretnék megszolgálni a kormányzás mindennapjaival.



Kitért arra, hogy az igazságos adórendszer, illetve rezsipolitika megvalósításán túl az is a választás tétje, hogy Magyarország kap-e még támogatást az Európai Uniótól.



Szerinte egyre több hír szól arról, az uniós döntéshozók egyre nehezebben viselik, hogy az a támogatás, amit az ország felzárkózására adnak, oligarchákhoz és a miniszterelnök családtagjaihoz kerül.



Magyarország napi hárommilliárd forinttól eshet el - jegyezte meg.



Karácsony Gergely szólt arról is, hogy az elmúlt napokban két vitán is részt vett az ellenzéki pártok vezetőivel. Szerinte ezeken a vitákon Vona Gábor Jobbik-elnök nem tudott megnyugtató választ adni arra, mennyiben hozhat ő változását, ha a Jobbik programjának számos pontját (a rokkantnyugdíjak felülvizsgálatát, a magánnyugdíjpénztárak államosítását, a tankötelezettség korhatárának leszállítását) a Fidesz megvalósította kormányon.



Közölte, Szél Bernadett, az LMP társelnöke pedig arra nem adott egyértelmű választ, hogy a választói bizalmat, mire akarják használni.



Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője azt tartotta a választás tétjének, hogy tovább nyerészkedik-e a Fidesz a magyar családokon, vagy valódi, igazságos rezsicsökkentés lesz. A politikus azt ígérte, kormányra kerülésük esetén átlagfogyasztásig 32 százalékkal csökkentik a gáz árát.



Szólt arról is, hogy a Fidesz a magasan tartott gázárakkal hetvenezer forintot vett ki a családok zsebéből. A Központi Statisztikai Hivatal adataiból az is kiderült, 2010 és 2018 között a gáz átlagára dupla annyi volt, mint 2002 és 2010 között - jegyezte meg.



A frakcióvezető közölte, ha kormányra kerülnek, az alacsony keresetűek a minimálbérig nem fizetnek adót, valamint bevezetik az oligarcha- és az offshore adót.



Az ellenzéki egyeztetésekről, visszalépésekről szóló kérdésekre Karácsony Gergely azt mondta, büszke arra, hogy motorja volt a szerdán bejelentett megállapodásnak a DK-val és az Együtt-tel, hogy 14 körzetben érdemi előrelépés történt.



Örülni fognak - mondta - , ha a következő napokban más pártok felébrednek Csipkerózsika-álmukból és hirtelen a választás előtt három nappal rájönnek, hogy a kormányváltás mégis egy fontos ügy, aminek érdekében lépni kell - közölte.



Karácsony Gergely szerint az MSZP-Párbeszéd "nyugodtan néz a tükörbe", mindent megtett azért, hogy tisztuljon a kép az ellenzéki jelöltek között.



A Párbeszéd társelnöke az LMP-re vonatkozó kérdésre azt mondta, további tárgyalásokat nem kezdeményeznek, és arra buzdítják őket, hogy függetlenül pártjuk döntésétől, támogassák a demokratikus ellenzéki pártok esélyes jelöltjeit.



Hozzátette: korábban "koalícióba hívta" az LMP-t is, de nem kapott egyértelmű választ. Az LMP-nek el kell döntenie, hogy a demokratikus ellenzékhez tartozik, vagy nem - mondta. Ha igen, akkor vissza kell léptetnie a jelöltjeit és késznek kell lennie arra, hogy Magyarország kormányzásában részt vegyen - hangoztatta.



Arra a kérdésre, mi lesz az orosházi körzetben, ahol a helyiekre bízták a megállapodást a visszalépésről, a miniszterelnök-jelölt közölte, a helyi jelöltjük kiváló és esze ágában sincs visszalépni.



A politikus kormányra kerülése esetén első intézkedései között említett egy átgondolt, hathatós gyermekszegénység elleni program elindítását, egy antikorrupciós csomag megvalósítását, az európai ügyészséghez történő csatlakozást, az antikorrupciós ügyészség létrehozását, valamint Paks II. felmondását.



Volt kérdés arról, hogy az Index információi szerint egy izraeli magánhírszerző cég állhat a civil szervezetek lejáratása mögött. Karácsony Gergely úgy értékelt, ez az ügy is mutatja azt, hogy a hatalom minden eszközt bevet annak érdekében, hogy hatalmát biztosítsa. Szerinte nemcsak civil szervezetek, hanem ellenzéki politikusok is ki vannak téve annak a veszélynek, hogy törvénytelen eszközökkel nyomoznak utánuk.



Ma a hatalom Magyarországon olyan kormány kezében van, amely nem méltó erre, és amely az ellenfeleit a legdurvább eszközökkel próbálja lejáratni - közölte.



Kérdezték arról is, hogy Gyurcsány Ferenc DK-elnök szerint szakértői kormányt kell felállítani, majd egy év múlva új választást tartani, ha a baloldali pártok nyernek. Karácsony Gergely szerint az a párt adja a miniszterelnököt, amelyre a legtöbben szavaznak, ez várhatóan az MSZP-Párbeszéd szövetség lesz. Jelezte, kormányában pártoktól független szakértők lesznek többségben és a DK támogatására is számít ebben a kormányban.



A HírTV birtokába került, a lehetséges soproni Fidesz-támogatók adatait tartalmazó listáról azt mondta, a Fidesz minden eszközt, így a törvényteleneket is igénybe veszi ahhoz, hogy megtartsa hatalmát.

MTI