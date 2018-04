Vádat emeltek a volt katalán rendőrfőnök ellen

2018. április 5. 17:30

Kétrendbeli zendülés, illetve bűnszervezetben részvétel miatt vádat emelt a spanyol központi büntetőbíróság Josep Lluís Trapero volt katalán rendőrfőnök ellen csütörtökön.

Az ügy nyomozati szakában eljáró Carmen Lamela bíró szerint az egykori rendőri vezető, akit az autonóm helyi kormány leváltását követően, október 28-án menesztettek posztjáról, felelősségre vonható zendülés bűncselekményében egy szeptember 20-án éjjeli barcelonai tüntetés, valamint az október 1-i illegális katalán függetlenségi népszavazás megrendezésével kapcsolatban is.



A Katalán Nemzetgyűlés (ANC) nevű civil politikai szervezet által meghirdetett szeptember végi tüntetésen a tiltakozó tömeg gyakorlatilag órákra foglyul ejtett spanyol csendőröket, akik házkutatást tartottak egy katalán kormányzati épületben. Nemcsak, hogy hosszú ideig nem tudták elhagyni az épületet, de kint parkoló autóikat is megrongálták.



A bíró szerint a csendőrök többször is hiába kérték a katalán rendőrség közbeavatkozását.



Október 1-jén a katalán rendőrség a hatályos bírói végzés ellenére sem akadályozta meg a voksolás megrendezését - vélte Carmen Lamela, aki szerint erről a várható magatartásukról előre értesítették azokat a civileket, akik elfoglalták a szavazóhelyiségeknek kijelölt iskolákat.



Utóbbi miatt a bíróság vádat emelt César Puig volt katalán belügyi titkár, és Pere Soler volt rendőrségi főigazgató ellen is. Szintén zendülés miatt lett vádlott Teresa Laplana, volt katalán rendőrségi intendáns a szeptember 20-i tüntetéssel összefüggésben.



A vádirat szerint Trapero, Puig, Soler és Laplana egyaránt egy hierarchikus "bűnszervezethez" tartoztak, amelynek célja az volt, hogy "illegálisan kinyilvánítsa a nemzeti terület egy részének függetlenségét", "az alkotmányos rend világos megsértésével".



A dokumentum szerint a szervezet előre eltervezett és tökéletesen összehangolt stratégia szerint működött, irányítójaként pedig Carles Puigdemont volt katalán elnököt nevezte meg.



A spanyol büntető törvénykönyv a zendülést a magyartól eltérően nem katonai bűncselekményként, hanem a közrend elleni bűncselekményként nevesíti, amiért 15 éves börtönbüntetés szabható ki.



A bíróság április 16-ára idézte be a vádlottakat.

