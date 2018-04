Új "Soros-jelentéssel" akarják zsarolni Magyarországot

2018. április 5. 17:36

A kormányszóvivő szerint a "Soros-szervezetek" újabb támadásra készülnek: egy újabb "Soros-jelentéssel" akarják zsarolni Magyarországot, hogy telepítse be a migránsokat.

Kovács Zoltán csütörtökön a közmédiának nyilatkozva azt mondta: az elmúlt hetekben és napokban többször beszéltek arról a szisztematikus megtörési kísérletről, amelyet Magyarországgal szemben Soros-szervezetek, különböző eszközökkel megpróbálnak elérni. Hozzátette: ennek egy újabb állomásához érkeztek szerdán, amikor kiszivárgott az Európai Parlamentben Magyarország ellen készülő jelentés, amelyet a jövő héten mutatnák be.



A kormányszóvivő felhívta a figyelmet arra: az Európai Unióban egy olyan munka zajlik, amelynek a végén, júniusban a dublini reform keretében egy olyan előterjesztés születik majd, amely teljesen egyértelműen egy kötelező szétosztási mechanizmust vezetne be Európában. Ez alapján Magyarországnak évi tízezer migránst kellene betelepítenie, ráadásul a betelepítéseknek "soha nem lenne vége" - jelentette ki.



Ezt a magyar kormány, amíg azt Orbán Viktor vezeti, soha nem fogja elfogadni - jelentette ki.



Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója azt mondta: a belbiztonsági helyzet Európa-szerte minden ellenkező híresztelés ellenére romlott, jól látható a különbség a bevándorló- és a nem bevándorló országok biztonsági helyzete között.



Kifejtette: Nyugat-Európában a bevándorlóországok minden jellemzője látható, a terrorista cselekmények, a nők elleni erőszak és a köztörvényes bűncselekmények növekvő trendje is, de az ott élő emberek nem szavazhattak a betelepítésről, a magyarok viszont a nemzeti konzultáció során már véleményt nyilvánítottak erről.



Szerinte: ha vasárnap "Soros jelöltjei" győznek, ők végrehajtják a kvótát és bevándorlóországgá teszik Magyarországot, akkor pedig "egy olyan világ jön Magyarországra is, amit eddig a magyar emberek csak hírből ismertek". "Ha mi nem akarunk ilyen országban élni, akkor vasárnap meg kell védenünk Magyarországot" - fogalmazott Bakondi György.

MTI