Minden háztartás megkapja a téli rezsicsökkentést

2018. április 5. 21:36

A kormány döntése értelmében minden magyar háztartás megkapja a téli rezsicsökkentés 12 ezer forintos támogatását, az erről szóló rendelkezés csütörtökön megjelent a Magyar Közlönyben - nyilatkozta Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke a közmédiának.

Elmondta, ahol se gáz-, se távhőszolgáltatás nincs, és az emberek fával vagy szénnel tüzelnek, ott is jár a 12 ezer forint. Ez 29 ezer háztartást jelent 298 településen.



Emellett a 10 vagy 20 lakásnál több albetéttel rendelkező társasházakban is minden egyes család, háztartás megkapja a téli rezsicsökkentést - közölte a Fidesz alelnöke.



Németh Szilárd emlékeztetett, a Fidesz nem most kezdte a rezsicsökkentés politikáját: 2013-ban döntöttek arról, hogy csökkentik a gáz, a távhő és a villany árát.



Ameddig Fidesz-kormány marad, addig marad a rezsicsökkentés politikája is - jelentette ki.

MTI