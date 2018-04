Trump több ezer gárdistát vezényelne a déli határhoz

2018. április 6. 09:19

A Nemzeti Gárda 2000-4000 tagját kívánja a déli határhoz vezényelni Donald Trump - az amerikai elnök ezt maga jelezte újságíróknak egy nyugat-virginiai kampányrendezvényről Washingtonba visszatérőben az elnöki gép fedélzetén.

Hangsúlyozta, hogy a több mint háromezer kilométeres déli határszakaszon a gárdistáknak addig kell majd szolgálatot teljesíteniük, amíg meg nem épül a tervezett fal, amelynek segítségével távol lehet tartani az Egyesült Államoktól az illegális bevándorlókat és a kábítószer-kereskedőket.



Trump a héten egy sor Twitter-bejegyzésben figyelmeztetett arra, hogy az illegális bevándorlás veszélyt jelent az amerikai munkahelyekre és az ország nemzetbiztonságára egyaránt. Majd szerdán elrendelte, hogy a fegyveres erők tartalékos kötelékéhez tartozó Nemzeti Gárdát vezényeljék az amerikai-mexikói határhoz.



Kirstjen Nielsen belbiztonsági miniszter még szerdán, a Fehér Házban tartott tájékoztatóján elmondta, hogy az elnök a belbiztonsági minisztériumot és a Pentagont (védelmi tárcát) kérte fel a részletek kidolgozására. Az egyeztetések az érintett amerikai szövetségi államok kormányzóival már meg is kezdődtek - tette hozzá Nielsen. Ugyanakkor fontosnak tartotta azt is leszögezni, hogy a Nemzeti Gárda nem vesz részt rendfenntartó tevékenységben, hanem a vám- és határőrizeti szerveknek segít az illegális migránsok feltartóztatásában.



A Pentagon szóvivője csütörtökön bejelentette, hogy létrehoznak egy "határbiztonságot támogató egységet", amelynek az lesz a feladata, hogy elősegítse a megerősített határbiztonságra vonatkozó elvárások teljesítését. A tárca sajtótájékoztatóján elhangzott az is, hogy a minisztérium egyelőre nem tudja, honnan lesz anyagi fedezet a Nemzeti Gárda telepítésére. Az elnöki repülőgépen utazó újságírók ugyancsak feltették ezt a kérdést, mire Donald Trump azzal válaszolt, hogy a kormányzat már vizsgálja a költségeket és a lehetséges forrásokat.



Az újságírók rákérdeztek a Stormy Daniels "művésznevű" pornószínésznővel kapcsolatos bonyodalmakra is, a többi között arra, hogy vajon Trump tudott-e arról, hogy ügyvédje, Michel Cohen 130 ezer dollárt utalt át a tavalyelőtti elnökválasztási kampány időszakában a nőnek a hallgatásáért cserében. Trump határozottan tagadta, hogy tudott volna az átutalásról.



Stormy Daniels - akinek valódi neve Stephanie Clifford - márciusban rukkolt elő azzal a történettel, hogy 2006-ban egyéjszakás kalandja volt az akkor üzletember Donald Trumppal, aki azonban 2016-ban 130 ezer dollárral akarta őt elhallgattatni. Az erről szóló szerződésen azonban nem volt rajta Trump kézjegye, s a pornószínésznő, illetve ügyvédje most azzal próbál érvelni, hogy a szerződés ezért nem is érvényes, tehát a valahai kaland nyugodtan kiteregethető a nagy nyilvánosság előtt.

