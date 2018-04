Új magyar médiaprojekt indul a Felvidéken

2018. április 6. 12:41

Három pillére épülő új magyar médiaprojekt - egy több felületet magában foglaló hírportál, egy hetilap és egy audiovizuális tartalmakat közlő internetes csatorna - indul a Felvidéken - jelentették be a projekt kivitelezői pénteki dunaszerdahelyi sajtótájékoztatójukon.

A ma7 médiacsalád működtetője a Csallóköz központjának számító Dunaszerdahelyen bejegyzett Pro Media Alapítvány. Az alapítványt - amely idén mintegy másfél millió eurós összegből gazdálkodik - a Bethlen Gábor Alapon (BGA) keresztül a magyar kormány támogatja.



A több lépcsőben induló médiaprojekt a legnagyobb szabású kezdeményezés e téren Szlovákiában az 1989-es rendszerváltoztatás óta. Az új magyar médiacsaládot hiánypótlónak szánják, arculatát pedig a nemzeti-konzervatív értékek mentén határozták meg kivitelezői.



A projekt első pillére, a ma7.sk hírportál jövő szerdán indul. Ennek a központi honlapnak több felülete is lesz, integrált kulturális tartalmai a muzsa.sk címen, sporttartalmai a szurkolo.sk honlapon, közéleti tartalmai pedig - a már működő és most az új médiacsaládba beépülő - hirek.sk portál címén keresztül is elérhetőek lesznek.



A médiacsalád hetilapja, a Magyar7 - amely április végétől heti 68 oldalon jelenik meg - elsődlegesen közéleti témákkal foglalkozik majd, és hírháttér anyagok, elemzések és riportok mellett 16 oldalon - három régióban mutálódó - regionális tartalmat is nyújt.



A projekt harmadik pillére, amely néhány hónapon belül kezdi meg működését, az audiovizuális tartalmakra összpontosít. Ezen az internetes csatornán kezdetben hírbejátszásokat és szerkesztett videós anyagokat tesznek közzé, s ezek később tematikus magazinműsorokkal, stúdióbeszélgetésekkel egészülnek ki.



"A médiacsaládnak lesz olyan része, amely mindenkit megcéloz, de olyan is, amely tartalmaiban egy-egy célközönségeknek kínál többet" - mondta Molnár Judit, az új felvidéki magyar médiacsalád főszerkesztője. Céljaikat ismertetve úgy vélekedett, hogy a felvidéki magyar sajtó a többi külhoni magyar közösségekkel összehasonlítva a legrosszabb helyzetben van, forráshiányos, struktúrája nagyon gyenge, a véleménypluralitás tekintetében pedig mondhatni féloldalas. Hangsúlyozta: ezen az állapoton akarnak változtatni, ugyanakkor komplex tartalmat kínálni a felvidéki magyarságnak, annál is inkább, mert úgy tartják, hogy az anyanyelven való tájékozódás a helyi magyar közösség megmaradásának feltétele.



Puskás Attila, a Pro Media Alapítvány ügyvezető igazgatója szervezetükkel kapcsolatban elmondta: az alapítvány nemzetstratégiai célokat követ, azt a felvidéki magyarság erősítésének céljából hozták létre, azzal a szándékkal, hogy olyan - kulturális, média-, sport és más jellegű - projekteket támogassanak, amelyek hozzájárulhatnak a helyi közösség megmaradásához.

MTI