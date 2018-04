Eddig 166 külföldi megfigyelő regisztrált a választásra

2018. április 6. 14:04

Eddig 166 külföldi megfigyelő regisztrált a vasárnapi országgyűlési választásra - derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) honlapján közzétett listából.

A legtöbb megfigyelő az Európai Hallgatók Hálózatának Egyesületétől (AEGEE) érkezik: a nemzetközi szervezettől 29-en jelentkeztek az NVI-nél.



A Silba (Support Initiative for Liberty and Democracy) dán szervezet 22 munkatársa is jelentkezett megfigyelőként. A szervezet a honlapján a szabadság és a demokrácia támogatását jelöli meg célként, elsősorban a szovjet utódállamokban, az új európai uniós tagállamokban, valamint az EU-val szomszédos kelet-európai és nyugat-balkáni országokban. A szervezet munkatársai gyakran vesznek részt megfigyelőként ezekben az országokban a választásokon.



Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalától (EBESZ/ODIHR) 17-en regisztráltak megfigyelőként.



Az Egyesült Államok budapesti nagykövetségétől 23-an regisztráltak.



Mexikó nagykövetségének 6, a brit, francia, holland és norvég nagykövetségnek 5-5, a svédnek 4, a mongolnak és az orosznak 3-3, a kanadainak 2, az iráninak, a japánnak, a spanyolnak és a svájcinak egy-egy munkatársa regisztrált a választásra.



Emellett a koszovói központi választási bizottság öt, a koszovói választási panaszbizottság 10, és a koreai nemzeti választási iroda 7 munkatársa is jelentkezett megfigyelőként.



Mindezeken túl a Nemzetközi Roma Szövetség (International Romani Union) két tagja is regisztrált.



Négy évvel ezelőtt 160 nemzetközi megfigyelő regisztrált a választásra.

MTI