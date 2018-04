Gyurcsány: Mindnyájunknak el kell menni

2018. április 6. 21:13

A vasárnapi választás nem lesz szabad és tisztességes, de akkor is el kell menni szavazni - szólította fel a részvételre a baloldali ellenzéki szavazókat a Demokratikus Koalíció elnöke a párt pénteki, budapesti kampányzáró rendezvényén.

Amit megtehettek, azt megtették, most a választókon a sor, nekik kell dönteniük - fogalmazott Gyurcsány Ferenc, aki a Kossuth nótából idézve kijelentette: "Mindnyájunknak el kell menni". A kormányra utalva azt mondta: gáncsoskodnak, csalnak, de akkor is el kell menni, mert "nem adhatjuk oda az országunkat".



Gyurcsány Ferenc a "Gyere bátran, Magyarország!" című eseményen amellett érvelt, hogy a demokratáknak, legyenek mérsékelt konzervatívok, liberálisok vagy baloldaliak, együtt kell működniük "Orbán világával szemben". A haza szabadság és együttműködés nélkül nem mindenki közös háza lesz, hanem börtön - tette hozzá.



A demokratikus ellenzék vitatkozhat arról, hogy mi történt 2010 előtt, de ezek a viták nem fontosak ahhoz képest, hogy az ország egy "új világért kiált", mert meg akar szabadulni attól, amelyik "meg akarja törni mindannyiunk gerincét" - fogalmazott. A viták nem 2006-ról vagy 2008-ról szólnak, hanem a gyerekekről, az unokákról, a holnapról, hogy "maradunk-e Európában normálisak" vagy, hogy előbb-utóbb egyikük sem lesz különb "Magyarország címeres gazemberénél", Orbán Viktornál - hangsúlyozta a politikus.



Saját korábbi kormányának tagjairól azt mondta, hogy ők nem gondolták magukat tökéletesnek, mert tudták, hogy emberek. Kiválasztottat akarnak vagy embereket, akik egy ideig szolgálják Magyarországot? - tette fel a kérdést. A demokratikus Magyarországnak olyan vezetőket szeretne, akik nem mások, nem jobbak, nem felsőbbrendűek, hanem azt mondják, "egy vagyok közületek" - szögezte le Gyurcsány Ferenc.



Amikor a miniszterelnök egyszínű Magyarországról beszél, akkor arra gondol, hogy mindenki legyen olyan, mint ő - jelentette ki. Az pedig felháborító, amikor a kormányfő azt mondja, a miskolciak tudják, milyen, amikor migránsok lepik el a várost - tette hozzá. Ma még csak migráns, holnap ellenség és elűzendő, holnapután kiátkozandó, aztán pedig bezárandó - emelte ki. Hangsúlyozta, ők nem börtönt akarnak az országból, hanem szabad hazát a sokféle magyarnak.



A DK nem azért akar kormányváltást, hogy a Fidesz után ők neveljék át Magyarországot. Nem azért kell kormányozni az országot, hogy "hozzám hasonlóvá tegyem", hanem azért, hogy az emberek önállóak legyenek - közölte Gyurcsány Ferenc.



Az ellenzéknek most kell megmutatnia, hogy képes a koalícióra, mert aki ellenzékben nem tud megállapodni, az hogyan fog akkor, ha hatalomra jut - tette fel a kérdést a pártelnök. Aki nem tud mást, mint a másikba beletörölni a lábát, eladni a lelkét egy poénért, az ugyanezt csinálja majd kormányon is - ismertette álláspontját.



A határon túli magyarok szavazati joga ellen azzal érvelt, hogy nem kérdőjelezi meg senkinek a magyarságát, de nem megszerzett jogot akar elvenni, hanem elvett jogot akar "visszavenni" a magyar határokon belül élő politikai közösség számára.

Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke a párt Gyere bátran, Magyarország! címmel tartott kampányrendezvényén a XIII. kerületi Szent István parkban 2018. április 6-án. MTI Fotó: Balogh Zoltán



Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy iszonyatosan sok a gond és a baj, ezeket lényegében lehetetlen négy év alatt megoldani. Ezért kormányváltás esetén az első naptól azt kell mutatniuk, hogy értik és hallják a feladatokat. Emellett el kell mondaniuk, hogy milyen sorrendben fognak enyhíteni a problémákon - hangsúlyozta.



Székely Sándor, a Magyar Szolidaritás Mozgalom elnöke úgy írta le a választást, hogy nem a hatalomért küzdenek, hanem az "életünkért, a gyerekeink életéért, az unokáink életéért". Hozzátette, a hatalom most fél, mert meglátta a baloldalban a valódi kihívóját.



Lendvai Ildikó, az MSZP korábbi elnöke azt mondta, másik pártból jött és vasárnap másik listára fog szavazni, de ugyanaz a cél vezeti, mint a DK-t. Úgy fogalmazott, hogy vasárnap az unokáiért, a szegényekért, a közmunkásokért, a megtévesztettekért, a megfélemlítettekért és a baloldalért is szavaz, de azért is, hogy Magyarországon lehessen végre tisztességes jobboldal is.



Kuncze Gábor, az SZDSZ volt elnöke kijelentette, hogy a most következő egy "elcsalt választás" lesz. A kormánypártok semmit nem mondtak az országról, a miniszterelnök összesen három szót használt a kampányban: Soros, migráns, ENSZ - hangsúlyozta. Beszédében a DK politikusainak azt üzente, hogy sikeres választási szereplés esetén mindent el kell követniük a társadalmi béke helyreállításáért.



Homonnay Gergely író, újságíró arról beszélt, hogy a kormánypártok nyolc év alatt rengeteg aljasságot követtek el. Kijelentette, hogy most viszont eljött az idő, amikor "ítéletet mondhatunk egy iszonyatosan aljas" rendszer felett.



Az Örömódával kezdődő és a Himnusszal záruló kampányzárót egy, a fővárosi Szent István parkban felállított rendezvénysátorban tartották, amelyet a párt szimpatizánsai a kezdésre megtöltöttek.

Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke és felesége, Dobrev Klára, valamint Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke és Niedermüller Péter alelnök (b-j) a párt Gyere bátran, Magyarország! címmel tartott kampányrendezvényén a XIII. kerületi Szent István parkban 2018. április 6-án. MTI Fotó: Balogh Zoltán

MTI