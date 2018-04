Kövér: Kívánok sok ilyen korrupt kormányt

2018. április 6. 22:17

Az Országgyűlés elnöke szerint ha vasárnap rosszul döntünk, Magyarország feloldódik "a globalista szennyáradatban".

Kövér László a pestisracok.hu portálon pénteken megjelent interjújában azt mondta: "egy világhatalmi játszma háborús terepe vagyunk, aminek a lényege, hogy a gigantikusra nőtt tőkekoncentrációk útjából el kell takarítani a nemzetállamokat. Ebben a háborúban az ellenzék soraiban vannak olyan politikai vezetők, akik elárulták a saját népüket, tehát nem a saját választóikat képviselik, hanem azokat, akiktől a zsoldot kapják."



A házelnök közölte: az ellenzéket ismerve teljességgel elképzelhetőnek tartja, hogy csalással próbálkoznak majd a választáson, de szerinte 2002 óta a fideszesek is láttak már egyet-mást és résen lesznek országszerte.



A fideszes politikus szerint "a kampány attól is olyan mérhetetlenül színvonaltalan, hogy nincs benne egyetlen releváns állítás, amivel vitatkozhatnánk". A Fidesz-KDNP-nek ott a programja, amelyet 1998-ban kezdett megvalósítani, s amit 2010 után folytatott, ott van két kormányzati ciklus teljesítménye, páratlan eredménylistája - mondta.



De mit tud felmutatni az ellenzék? - tette fel a kérdést Kövér László. "Hogy ingyen lesz a gáz, víz, villany, ahogy Gyurcsány mondja, vagy harmadával csökkentik a rezsit, mint a szocik hirdetik? Na, ne hülyéskedjünk! Hányszor tetszettek gáz- és villamosenergia-árat emelni, duplájára, triplájára a 2002-t követő nyolc év alatt, miközben nem volt +gáz-ár-e-me-lés+? Van értelme ilyen emberekkel, ilyen állításokkal vitatkozni?" - mondta.



Véleménye szerint akik elhiszik, hogy "a miénk minden idők legkorruptabb kormánya", azoknak üzeni: "szavazzanak bátran ránk, hiszen a rendszerváltás utáni időszak legsikeresebb nyolc éve áll mögöttünk, csupa-csupa olyan eredménnyel, amelyekből - valószínűleg - még ők és családjuk is hasznot húzott.



Kövér László úgy fogalmazott: "Kívánok tehát a következő 28 évben is sok ilyen +korrupt+ kormányt, mint a jelenlegi, hogy miközben +mindent ellop+, az ország mégis ilyen ütemben épüljön, és minden családnak több maradjon a pénztárcájában."

MTI