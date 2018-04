Vargha: nem hagyjuk elveszni Szent István örökségét

2018. április 6. 22:31

Nem hagyjuk elveszni Szent István örökségét - hangsúlyozta a Fidesz-KDNP pénteki, székesfehérvári központi kampányzáró rendezvényén a Fejér megyei 1-es számú választókerület Fidesz-KDNP-s képviselőjelöltje, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára.

Vargha Tamás úgy fogalmazott: "Szent Istvánnak küldetése volt, hogy országot és biztos jövőt adjon a magyar népnek, szenvedélye volt Magyarország". Hozzátette: hűek akarnak maradni ehhez, biztos jövőt akarnak a magyaroknak, meg szeretnék tartani hazánkat magyarnak.



A képviselőjelölt emlékeztetett arra, hogy a főtértől pár méterre található az a hely, ahová Szent István felépítette a templomot, amely királyi koronázások, esküvők és temetések helyszíne volt. Kijelentette: a magyar államiság e helyen született meg.



Vargha Tamás szerint az államalapítást követő háromszáz évben az Árpádok Magyarországot politikai és gazdasági értelemben is európai tényezővé tették. Ahogy erősödött az ország, a politikai és gazdasági ereje is nőtt és Mátyás korában versenyben volt az akkori Angliával - fűzte hozzá.



Beszélt arról is, hogy "cselszövés és ármány" következtében Magyarország az oszmán-török hatalma alá került százötven évre. "Nyugodtan mondjuk ki: muszlim uralom alá került hazánk" - fogalmazott, majd hozzátette: "megmaradtunk, mert volt hitünk, erőnk és akaratunk, és ezek megvannak ma is".



Cser-Palkovics András (Fidesz) Székesfehérvár polgármestere céljuknak nevezte, hogy a hagyományokat büszkén vállalva, modern, 21. századi várost építsenek. Ehhez nagyon sok támogatást kaptak az elmúlt években, Székesfehérvár sokat fejlődött, ezt még politikai ellenfeleik sem tagadják - mondta.



Köszönhető ez egyrészt a városban és a megyében élők szorgalmának, elkötelezettségének, másrészt annak, hogy biztonság és nyugalom van, a mindennapokban pedig kiszámíthatóság - mondta.



A polgármester kiemelte: a fejlődés azonban leginkább annak köszönhető, hogy soha annyi fejlesztési támogatást nem kapott a város, egyetlen kormánytól sem, mint ezekben az években. Példaként említette a város 2010 előtti 18,5 milliárd forintos adósságállományának állami átvállalását, valamint a megyei kórházban megvalósított vagy hamarosan megvalósuló beruházásokat, amelyeket "a baloldali kormányok nem adtak meg Fehérvárnak, de az Orbán-kormány megtette".



Cser-Palkovics András fontosnak nevezte a Modern városok programot, amelyből oktatási, egészségügyi intézmények újulnak meg, multifunkcionális csarnok épül, valamint nagy környezetvédelmi beruházások indulnak a városban. Hozzátette: ha ez a kormány marad, a következő években kibővülhet a program a középvárosok és a községek körében, ami óriási lehetőség lesz az ott élők számára is.



A polgármester elmondta: hetek óta figyeli, hogy a különböző ellenzéki pártok jelöltjei mit ígérnek a Fehérváron élőknek, mennyire fontos nekik a város, és megállapította, gyakorlatilag semmit nem ígérnek, nem igazán foglalkoznak Székesfehérvárral. Úgy vélte, vasárnap tehát arról kell dönteniük a székesfehérváriaknak, hogy a biztonságot és a fejlődést vagy a káoszt és a nemtörődömséget választják.



